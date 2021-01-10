Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AFJET AFYONSPOR – ANKARA DEMİRSPOR

13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – KOCAELİSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – BAYBURT ÖİS

PENDİKSPOR 13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR

13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS İDMAN YURDU - KASTAMONUSPOR

Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (10 Ocak)

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Bucaspor , 2. Grup'ta Fethiyespor , 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit’in lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Misli.com 3. Lig aşaması bugün 4. Grup maçlarıyla devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...