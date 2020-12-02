Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (2Aralık)

Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta Aksaray Belediyespor'un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...

13:00/ 3. Lig 1. Grup / ARNAVUTKÖY BLD GENÇLİK VE SPOR- EDİRNE BELEDİYESPOR

13:00 / 3. Lig 1. Grup / DİYARBEKİRSPOR A.Ş.- OFSPOR A.Ş.

13:00 / 3. Lig 2. Grup/ FETHİYESPOR- İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ

13:00/ 3. Lig 3. Grup/ BATMAN PETROL SPOR A.Ş.- KARŞIYAKA