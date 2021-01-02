Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (2 Ocak)

02 Ocak 2021 Cumartesi - 13:32
| Son Güncelleme : 02 01 2021 - 13:35
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Bucaspor
, 2. Grup'ta Fethiyespor
, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray
Belediye’nin lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta sonu erteleme maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Misli.com 3. Lİg 1. Grup bugün tek mücadele ile geçilecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 1. Grup / Arnavutköy Belediyespor - Ofspor