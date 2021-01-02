Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (2 Ocak)

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçı...

02 Ocak 2021 Cumartesi - 13:32 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 13:35
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Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
 
1. Grup'ta Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediye’nin lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta sonu erteleme maçıyla kaldığı yerden devam edecek. Misli.com 3. Lİg 1. Grup bugün tek mücadele ile geçilecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 1. Grup / Arnavutköy Belediyespor - Ofspor
 

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Etiketler: Misli.com misli 3. Lig
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