Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık)

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:09
İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa
seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor
, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor
Kulübü ve 4. Grup'ta 68 Aksaray
Belediye Spor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 4. Grup / BERGAMA
BELEDİYESPOR – DÜZCE SPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR – 52 ORDUSPOR
FK