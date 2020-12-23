Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık)

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:09
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İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
 
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor Kulübü ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediye Spor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 4. Grup / BERGAMA BELEDİYESPOR – DÜZCE SPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR – 52 ORDUSPOR FK
 

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Etiketler: Misli.com misli 3. Lig
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