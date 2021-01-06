Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (6 Ocak)

06 Ocak 2021 Çarşamba - 10:30
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Bucaspor
, 2. Grup'ta Fethiyespor
, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray
Belediye’nin lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Misli.com 3. Lig aşaması bugün tüm gruplarda devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 2. Grup / NAZİLLİ
BELEDİYESPOR – YOMRA SPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 68 AKSARAY BELEDİYESPOR – 1954 KELKİT BELEDİYESPOR