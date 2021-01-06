Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (6 Ocak)

İsim sponsoru olduğu 3. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

06 Ocak 2021 Çarşamba - 10:30
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Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

1. Grup'ta Bucaspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor ve 4. Grup'ta 68 Aksaray Belediye’nin lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Misli.com 3. Lig aşaması bugün tüm gruplarda devam edecek.

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 2. Grup / NAZİLLİ BELEDİYESPOR – YOMRA SPOR
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 68 AKSARAY BELEDİYESPOR – 1954 KELKİT BELEDİYESPOR
 

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Etiketler: Misli.com misli 3. Lig
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