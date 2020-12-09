Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

09 Aralık 2020 Çarşamba - 12:17
| Son Güncelleme : 09 12 2020 - 12:26
Misli.com 3. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor
, 3. Grup'ta İçel İdman Yurdu Spor
Kulübü ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor’un lider olduğu Misli.com 3. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 3. Lig 4. Grup / 1954 KELKİT BELEDİYESPOR – DÜZCESPOR