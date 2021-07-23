Misli.com'da günün en çok oynanan bahisleri ve yazar yorumları

Standard Liege - Genk: Maç Sonucu 2.5 Üst



İddaa programının Belçika Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Standard Liege - Genk mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi



Belçika'da heyecan başlıyor. Ülkenin iki dev kulübü açılış maçında kozlarını paylaşacak. İki takım da sıkı hazırlandı. Hazırlık maçlarında galibiyet alamama sebepleri sert rakiplerle oynamalarıydı. Keyifli bir mücadele bekliyorum. Genk geçen sezonun özellikle son bölümlerinde dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu. Standard Liege ise tam aksi istikamette sezonu noktaladı. Gollü bir maçlangıç bekliyorum. İlk yarıda en az 1 gol izleriz.

Portimonense - Academica: Maç Sonucu 1



İddaa programının Portekiz Lig Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Portimonense - Academica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Portekiz Lig Kupası'nda 1. Tur heyecanı yaşanacak. İki takım arasında sıklet farkı var. Portimonense geleneği olan bir ekip. Academica karşısında sürprize izin vermelerini beklemiyorum. Kadro kalitesiyle Portimonense kazanmaya yakın.



Schalke - Hamburg : Maç Sonucu 1