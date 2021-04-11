Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları!

Bşb Erzurum – Beşiktaş Maç Sonucu 2



İddaa programı Süper Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Bşb Erzurum – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %58’i konuk ekibin galibiyetine oynuyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi



Beşiktaş şampiyonluk yolunda ilerliyor. Galatasaray da puan kaybetti ve siyah beyazlılar bu maçı kazanması halinde ciddi bir avantaja sahip olacak. Aboubakar’ın yokluğuna rağmen ön bölgede Ghezzal liderliğinde başarılı bir Beşiktaş vardı hafta içinde! Erzurumspor’da bitirici oyuncu eksikliği yaşanıyor. Beşiktaş kazanır ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı daha hanesine yazar.



Tottenham – Manchester United 2.5 Gol Üstü



Günün öne çıkan bir diğer maçı Tottenham – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı gollü bir karşılaşma beklentisinde.



Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi



Mourinho’nun tartışıldığı boyut, Newcastle ile 2-2’nin ardından iyice başka noktalara geldi. Man Utd ise hafta içinde Granada deplasmanında kazanıp Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti. Zor maçta tercihim Cavanagh’ın kartları. Gergin geçmesi çok yüksek ihtimal.



Juventus – Genoa Maç Soncu 1



İtalya Serie A’da zirveyi yakından ilgilendiren Juventus – Genoa karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %13’ü ev sahibinden galibiyet bekliyor.



Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu



Napoli galibiyeti Pirlo'nun kredisini arttırdı. Fakat takımın genel oyununda sıkıntıyı görmemek mümkün değil. Orta sahada eski yaratıcı Juventus, her zaman aynı istikrarda değil. Genoa, tehlike bölgesinin bir hayli üstünde. Bu sebeple daha rahat bir oyun sergiliyorlar. Genoa’da Juventus karşısında kendini göstermek isteyen oyuncular bir hayli fazla. Konuk ekibin skor anlamında oyuna ortak olması benim adıma sürpriz olmayacak. Bu anlamda gol bahislerini değerli buluyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi.