Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları

Hırvatistan – Portekiz | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Uluslar Ligi’nde Salı günü Hırvatistan ve Portekiz, gruptaki son maçında karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen futbol maçında Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta konuk ekibin kazanacağını düşünüyorlar.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Portekiz’in az da olsa grup liderliği şansı sürse de, tek seçenek kendilerinin kazanıp, Fransa’nın mutlaka kaybetmesi! Tabii bu biraz sancılı ve zor bir olasılık. Fransa’nın berabere dahi kalması, Portekiz adına 2.liği tescilliyor. Elbette bu koşullarda Hırvatistan lehine bir tercih benim aklıma daha çok yatıyor. Hırvatistan gruptaki 5 maçta da rakip fileleri havalandırdı. Bence bu maç için de en sağlam seçenek Hırvatistan’ın skor bulması olacak. Sürprizciler ‘Hırvatistan kazanır’ da deneyebilir.

Fransa – İsveç | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Uluslar Ligi’nde Salı günü Fransa ve İsveç, gruptaki son maçında karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen ikinci futbol maçında Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibinin kazanacağını düşünüyorlar.

Burak Sarıarslan’ın Yorumu:

Bu karşılaşma için çok fazla yorumda bulunmayacağım. Zirvenin sahibi Fransızlar, bu grupta gerçekten çok kötü bir dönem geçiren ve 5 maçta sadece 3 gol atarak grubun dibinde kalan İsveç’i konuk edecekler. Eksiklerine rağmen moralsiz konuk ekip karşısında maçın favorisinin Fransa olduğunu düşünüyorum. Maç saatine kadar düşme ihtimali bulunan oranları da dikkate alarak MS 2 tercihini öneriyorum.

İsviçre – Ukrayna| Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Uluslar Ligi’nde Salı günü İsviçre ve Ukrayna, gruptaki son maçında karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen üçüncü futbol maçında Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibinin kazanacağını düşünüyorlar.

Kerim Can Özdal’ın Yorumu:

İsviçre, İspanya ile 1-1 berabere kalırken rakip 2 penaltıdan yararlanamadı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan İsviçre, 79'da 10 kişi kaldı ve 89'da yediği golle 1 puana razı oldu. Defanstan Nico Elvedi cezalı. Ukrayna, Almanya'ya 3-1 yenilirken daha fazla gol atabilecek pozisyonu da bulmuştu. İsviçre'ye karşı da boş geçmelerini beklemiyorum. Ev sahibi de karşılık verir. VAR tercihi ideal.