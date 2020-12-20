Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

20 Aralık 2020 Pazar - 15:08
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Beşiktaş – Bşb Erzurum: Maç Sonucu 1
 
İddaa programında günün en çok oynanan maçı Beşiktaş – Bşb Erzurumspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %68’i ev sahibine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Beşiktaş son haftaların en formda ekibi olsa da Alanyaspor önünde ilk 45 dakika iyi oynamadılar ve 3 puanı alamadılar. Erzurum önünde iç sahada zorlanmalarını beklemiyorum.
 
Tottenham – Leicester City: Maç Sonucu 1
 
Günün öne çıkan bir diğer maçı Tottenham – Leicester City karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i Mourinho’nun öğrencilerinin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Analizi
 
Jose Mourinho'nun öğrencileri Anfield Road'ta tam 1 puanı kurtaracağız derken Firmino'nun golüne engel olamadılar ve kalp kırıcı bir yenilgi aldılar. Konuk ekip L.City ise Everton'a kendi sahasında yenilerek, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sürüyor. Cengiz Ünder'in forma giymesini beklediğim bir maç. Tottenham'da Son ve Kane ligin tozunu attırıyorlar. Bu maçta ev sahibine verilen oran gayet iyi. MS:1 tercih edilmeli.
 
Eibar – Real Madrid: Maç Sonucu 2
 
La Liga’nın şampiyonluk adaylarından Real Madrid evinde Eibar ile karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis oynarken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %70’I konuk ekibin kazanacağı görüşünde.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
 
Eibar kolay kolay kaybetmeyen bir takım olsa da bu sefer rakipleri Real Madrid olacak. Ligde zirve yarışına arka arkaya galibiyetlerle ortak olan Real Madrid bu maçta 3 puanı alır.
 

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