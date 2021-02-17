Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

İddaa programında günün en çok bahis yapılan maçı Porto – Juventus karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %22’si konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sevilla – B. Dortmund Maç Sonucu 1

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Son 9 resmi maçında da sahadan galibiyetle ayrılan Sevilla, B.Dortmund'u konuk ediyor. Ev sahibi takım müthiş formda. Rövanş için avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacaklar. Konuk takım Dortmund'ta ise işler biraz daha karışık görünüyor. Haland üzerinden ilerleyen takım eski ritminde değil. Maçın favorisi net olarak Sevilla. MS:1 oynanır.