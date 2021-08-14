Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

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14 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:54
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İşte 14 Ağustos Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga
20.30 Mallorca – Real Betis
20.30 Cadiz – Levante
23.00 Osasuna – Espanyol
23.00 Alaves – Real Madrid
 
Almanya Bundesliga
16.30 Arminia Bielefeld – Freiburg
16.30 Union Berlin – Bayer Leverkusen
16.30 Augsburg – Hoffenheim
16.30 Stuttgart – Greuther Fürth
16.30 Wolfsburg – Bochum
19.30 Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt
 
Fransa Ligue 1
18.00 Lille – Nice
22.00 Paris Saint Germain – Strasbourg
 
Hollanda Eredivisie ve 1. Lig
17.30 Waalwijk – AZ Alkmaar
19.45 Heracles – PSV
21.00 Fortuna Sittard – Twente
21.00 Jong Ajax – Dordrecht
21.00 Jong PSV – Den Bosch
22.00 Ajax – NEC Nijmegen
 
Portekiz Premier Lig
17.30 FC Vizela – Tondela
20.00 Benfica – Arouca
22.30 Braga – Sporting Lizbon
 
Çekya Ligi
15.00 Sigma Olomouc – Dynamo Budejovice
17.00 Mlada Boleslav – Slavia Prag
17.00 Karvina – Fastav Zilin
20.00 Bohemians - Prag
 
İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Gece ise canlı yayınlar hız kesmeden MLS ile devam ediyor!
 
Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.
Ayrıca kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade kampanyası devam ediyor!
 
 

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