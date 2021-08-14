Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:54
İşte 14 Ağustos Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga
20.30 Mallorca – Real Betis
20.30 Cadiz – Levante
23.00 Osasuna – Espanyol
Almanya Bundesliga
16.30 Arminia Bielefeld – Freiburg
16.30 Augsburg – Hoffenheim
16.30 Stuttgart – Greuther Fürth
16.30 Wolfsburg – Bochum
Fransa Ligue 1
18.00 Lille – Nice
22.00 Paris
Saint Germain – Strasbourg
Hollanda Eredivisie ve 1. Lig
17.30 Waalwijk – AZ Alkmaar
19.45 Heracles – PSV
21.00 Fortuna Sittard – Twente
21.00 Jong Ajax
– Dordrecht
21.00 Jong PSV – Den Bosch
22.00 Ajax – NEC Nijmegen
17.30 FC Vizela – Tondela
22.30 Braga – Sporting Lizbon
Çekya Ligi
15.00 Sigma Olomouc – Dynamo
Budejovice
17.00 Mlada Boleslav – Slavia Prag
17.00 Karvina – Fastav Zilin
20.00 Bohemians - Prag
İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa
ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Gece ise canlı yayınlar hız kesmeden MLS ile devam ediyor!
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