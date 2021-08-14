Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 14 Ağustos Cumartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga

20.30 Mallorca – Real Betis

20.30 Cadiz – Levante

23.00 Osasuna – Espanyol

Almanya Bundesliga

16.30 Arminia Bielefeld – Freiburg

16.30 Augsburg – Hoffenheim

16.30 Stuttgart – Greuther Fürth

16.30 Wolfsburg – Bochum

Fransa Ligue 1

18.00 Lille – Nice

22.00 Paris Saint Germain – Strasbourg

Hollanda Eredivisie ve 1. Lig

17.30 Waalwijk – AZ Alkmaar

19.45 Heracles – PSV

21.00 Fortuna Sittard – Twente

21.00 Jong PSV – Den Bosch

22.00 Ajax – NEC Nijmegen

17.30 FC Vizela – Tondela

22.30 Braga – Sporting Lizbon

Çekya Ligi

15.00 Sigma Olomouc – Dynamo Budejovice

17.00 Mlada Boleslav – Slavia Prag

17.00 Karvina – Fastav Zilin

20.00 Bohemians - Prag

İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Gece ise canlı yayınlar hız kesmeden MLS ile devam ediyor!

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