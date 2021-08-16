Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:15
İşte 16 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga
Almanya Bundesliga
16.30 Mainz - Leipzig
Fransa Ligue 2
İtalya Kupası
18.45 Crotone – Brescia
21.45 Salernitana – Reggina 1914
22.00 Sampdoria – Alessandria Calcio 191
Hollanda 1. Lig
21.00 Jong Ajax
- Dordrecht
21.00 Jong PSV – Den Bosch
21.00 Boavista – Pacos Ferreira
23.15 Belenenses – Maritimo
Danimarka Ligi
20.00 Vejle - Aalborg
İsveç Alsvenskan
20.00 Varbergs - Orebro
20.00 IK Sirius – AIK Solna
İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa
ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte İtalya
Kupası’nda oynanacak olan günü maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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