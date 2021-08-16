Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 16 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları

İspanya La Liga

Almanya Bundesliga

16.30 Mainz - Leipzig

Fransa Ligue 2

İtalya Kupası

18.45 Crotone – Brescia

21.45 Salernitana – Reggina 1914

22.00 Sampdoria – Alessandria Calcio 191

Hollanda 1. Lig

21.00 Jong PSV – Den Bosch

21.00 Boavista – Pacos Ferreira

23.15 Belenenses – Maritimo

Danimarka Ligi

20.00 Vejle - Aalborg

İsveç Alsvenskan

20.00 Varbergs - Orebro

20.00 IK Sirius – AIK Solna

İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte İtalya Kupası’nda oynanacak olan günü maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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