Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:15
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İşte 16 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları
 
İspanya La Liga
 
21.00 Villarreal - Granada
23.00 Elche – Athletic Bilbao
 
Almanya Bundesliga
 
16.30 Mainz - Leipzig
18.30 Köln – Hertha Berlin
 
Fransa Ligue 2
 
21.45 Paris – AJ Auxerre
 
İtalya Kupası
 
18.45 Crotone – Brescia
19.00 Bologna – Ternana
21.45 Salernitana – Reggina 1914
22.00 Sampdoria – Alessandria Calcio 191
 
Hollanda 1. Lig
 
21.00 Jong Ajax - Dordrecht
21.00 Jong PSV – Den Bosch
 
Portekiz Premier Lig
 
21.00 Boavista – Pacos Ferreira
 
23.15 Belenenses – Maritimo
 
Danimarka Ligi
 
20.00 Vejle - Aalborg
 
İsveç Alsvenskan
 
20.00 Varbergs - Orebro
20.00 IK Sirius – AIK Solna
 
İspanya ve Bundesliga’da açılış haftasının heyecanı devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte İtalya Kupası’nda oynanacak olan günü maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.
Ayrıca kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade kampanyası devam ediyor!

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Etiketler: misli
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