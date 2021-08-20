Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

20 Ağustos 2021 Cuma - 9:29
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İşte 20 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları

İspanya La Liga
22.00 Real Betis - Cadiz
 
Almanya Bundesliga & Bundesliga 2
19.30 Hannover 96 – Heidenheim
19.30 Fortuna Dusseldorf – Holstein Kiel
21.30 Leipzig – Stuttgart
 
Fransa Ligue 1 
22.00 Brest – Paris Saint Germain
 
Hollanda Eredivisie
21.00 NEC Nijmegen - Zwolle
 
 
Portekiz Premier Lig
21.00 Arouca - Famalicao
23.15 Moreirense - Braga
 
Danimarka Ligi
20.00 Midtjylland - Silkeborg
 
İspanya ve Bundesliga’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.
Ayrıca kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade kampanyası devam ediyor!
 

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