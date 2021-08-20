Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 20 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları



İspanya La Liga

22.00 Real Betis - Cadiz

Almanya Bundesliga & Bundesliga 2

19.30 Hannover 96 – Heidenheim

19.30 Fortuna Dusseldorf – Holstein Kiel

21.30 Leipzig – Stuttgart

Fransa Ligue 1

22.00 Brest – Paris Saint Germain

Hollanda Eredivisie

21.00 NEC Nijmegen - Zwolle

21.00 Arouca - Famalicao

23.15 Moreirense - Braga

Danimarka Ligi

20.00 Midtjylland - Silkeborg

İspanya ve Bundesliga’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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