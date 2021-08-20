Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

20 Ağustos 2021 Cuma - 9:29
İşte 20 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga
22.00 Real Betis - Cadiz
Almanya Bundesliga & Bundesliga 2
19.30 Hannover 96 – Heidenheim
19.30 Fortuna Dusseldorf – Holstein Kiel
21.30 Leipzig – Stuttgart
Fransa Ligue 1
22.00 Brest – Paris
Saint Germain
Hollanda Eredivisie
21.00 NEC Nijmegen - Zwolle
21.00 Arouca - Famalicao
23.15 Moreirense - Braga
Danimarka Ligi
20.00 Midtjylland - Silkeborg
İspanya ve Bundesliga’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa
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