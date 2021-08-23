Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 13:23
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İşte 23 Ağustos Pazartesi, günün canlı yayınları
 
İspanya La Liga & Liga Segunda
 
21.00 Getafe - Sevilla
21.00 Mirandes - Amorebieta
23.00 Osasuna – Celta Vigo
23.00 Leganes - Burgos
 
Fransa Ligue 2
 
21.45 Auxerre - Guingamp
 
İtalya Serie A
 
19.30 Cagliari - Spezia
21.45 Sampdoria - Milan
 
Portekiz Premier Lig
 
21.00 Pacos Ferreira - Estoril
23.15 Boavista – Santa Clara
 
Danimarka Ligi
 
20.00 Nordsjaelland - Vejle
 
İspanya ve İtalya’da 2. Hafta devam ederken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
 
Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.
Ayrıca kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade kampanyası devam ediyor!

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Etiketler: misli
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