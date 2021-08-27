Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 27 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

21.00 Mallorca – Espanyol

21.00 Las Palmas – Huesca

23.15 Valencia - Alaves

Bundesliga 1&2

19.30 Sandhausen - Ingolstadt

19.30 Nürnberg - Karlsruhe

Fransa Ligue 1

22.00 Nantes – Lyon

İtalya Serie A

19.30 Udinese - Venezia

21.45 Hellas Verona – Inter

Hollanda Eredivisie & Eerste Divisie

21.00 Fortuna Sittard – Waalwijk

21.00 Helmond – Jong PSV

21.00 Venlo – Jong Alkmaar

21.00 Jong Utrecht – Telstar

21.00 Belenenses - Moreirense

23.15 Estoril Praia - Maritimo

Danimarka Ligi

20.00 Aalborg - Nordsjaelland

İspanya ve Almanya ’da 3. Hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.

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