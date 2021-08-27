Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Yeni üyelere özel 100 TL oyna 100 TL kazan kampanyası devam ediyor… İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

27 Ağustos 2021 Cuma - 12:04
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Borussia Dortmund - Hoffenheim maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Günün En Çok Oynanan Maçları Shakhtar Donetsk - Monaco maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İşte 27 Ağustos Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
21.00 Mallorca – Espanyol
21.00 Las Palmas – Huesca
23.00 Malaga - Alcorcon
23.15 Valencia - Alaves
 
Bundesliga 1&2
19.30 Sandhausen - Ingolstadt
19.30 Nürnberg - Karlsruhe
21.30 Borussia Dortmund – Hoffenheim
 
 
Fransa Ligue 1
22.00 Nantes – Lyon
 
İtalya Serie A
19.30 Udinese - Venezia
21.45 Hellas Verona – Inter
 
Hollanda Eredivisie & Eerste Divisie
21.00 Fortuna Sittard – Waalwijk
21.00 Helmond – Jong PSV
21.00 Venlo – Jong Alkmaar
21.00 Jong Utrecht – Telstar
21.00 Jong Ajax - Excelsior
 
Portekiz Premier Lig
21.00 Belenenses - Moreirense
23.15 Estoril Praia - Maritimo
 
Danimarka Ligi
20.00 Aalborg - Nordsjaelland
 
 
İspanya ve Almanya’da 3. Hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, yeni üyelere özel yapılacak ilk kuponlarda “100 TL Oyna, 100 TL Kazan” kampanyası devam ediyor.
Ayrıca kaybeden tüm kuponlarınızda %3’e varan iade kampanyası devam ediyor!
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: iddia iddaa misli misli.com Şifresiz Maç Yayınları Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Babel, Falcao, Marcao derken Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Dün akşam o son pası vermeyince Fatih Terim ipleri kopardı Babel, Falcao, Marcao derken Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Dün akşam o son pası vermeyince Fatih Terim ipleri kopardı
Ali Koç 3 forvetle masaya oturdu yıldız isimleri tek tek Vitor Pereira'nın önüne koydu! 'Seç birini...'Ali Koç 3 forvetle masaya oturdu yıldız isimleri tek tek Vitor Pereira'nın önüne koydu! 'Seç birini...' Biri 'E-5' diğeri 'Koridor yaptı' dedi! Dün gece Galatasaray Barış Alper Yılmaz diye harika bir genç kazandıBiri 'E-5' diğeri 'Koridor yaptı' dedi! Dün gece Galatasaray Barış Alper Yılmaz diye harika bir genç kazandı Dün akşam Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da beklenen ayrılık... Eski takımına geri dönüyorDün akşam Fatih Terim sinyali vermişti! Galatasaray'da beklenen ayrılık... Eski takımına geri dönüyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.