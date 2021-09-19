Misli.com’da günün şifresiz maç yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

19 Eylül 2021 Pazar - 10:16
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İşte 19 Eylül Pazar, günün canlı yayınları
 
İspanya La Liga & Liga Segunda
 
15.00 Mallorca - Villarreal
 
15.00 Huesca - Fuenlabrada
 
17.00 Ponferradina – Malaga
 
17.15 Real Sociedad - Sevilla
 
19.15 Eibar – Sporting Gijon
 
19.15 Teneriffa - Mirandes
 
19.30 Real Betis - Espanyol
 
22.00 Valencia – Real Madrid
 
Bundesliga 1&2
 
14.30 Saint Pauli - Ingoldstadt
 
14.30 Erzgebirge Aue - Paderborn
 
14.30 Darmstadt 98 – Dynamo Dresden
 
16.30 Stuttgart - Leverkusen
 
16.30 Borussia Dortmund – Union Berlin
 
16.30 Wolfsburg – Eintracht Frankfurt
 
Fransa Ligue 1 & 2
 
14.00 Nice - Monaco
 
16.00 Troyes - Montpellier
 
16.00 Clermont - Brest
 
16.00 Reims - Lorient
 
16.00 Angers - Nantes
 
18.00 Marsilya - Rennes
 
21.45 PSG - Lyon
 
İtalya Serie A
 
13.30 Empoli - Sampdoria
 
16.00 Venezia - Spezia
 
19.00 Hellas Verona – Roma
 
19.00 Lazio - Cagliari
 
 
Hollanda Eredivisie
 
13.15 Go Ahead - Zwolle
 
15.30 PSV - Feyenoord
 
17.45 Heracles – AZ Alkmaar
 
17.45 Vitesse - Twente
 
 
16.30 Nizhny – Arsenal Tula
 
19.00 Sochi – Dinamo Moskova
 
Portekiz Premier Lig
 
17.30 Vizela – Pacos Ferreira
 
20.00 Porto – Moreirense
 
22.30 Estoril – Sporting Lizbon
 
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
 
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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