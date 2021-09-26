Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

26 Eylül 2021 Pazar - 11:12
İşte 26 Eylül Pazar günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Mallorca – Osasuna
15.00 Mirandes – Leganes
19.15 Real Oviedo – Girona
19.30 Vallecano – Cadiz
19.30 Real Sociedad – Elche
21.30 Lugo – Zaragoza
22.00 Real Betis – Getafe
22.00 Real Valladolid – Alcorcon
Bundesliga 1&2
14.30 Hambug – Nürnberg
14.30 Hannover 96 – Sandhausen
16.30 Bochum – Stuttgart
18.30 Freiburg – Augsburg
Fransa Ligue 1 & 2
14.0 Bordeaux – Rennes
16.00 Brest – Metz
16.00 Reims – Nantes
16.00 Troyes – Angers
18.00 Clermont Foo – Monaco
İtalya Serie A
16.00 Sassuolo – Salernitana
16.00 Udinese – Fiorentina
21.45 Napoli – Cagliari
Hollanda Eredivisie
13.15 Sparta Rotterdam – Cambuur
15.30 AZ Alkmaar – Go Ahead
15.30 Heerenveen – Twente
17.45 Heracles – Waalwijk
20.00 Santa Clara – Braga
22.30 Portimonense – Vizela
Rusya Premier Lig
16.30 FK Rostov – Akhmat Grozny
19.00 Krasnodar – Sochi
Major liglerdeki birçok maçın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa
kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!