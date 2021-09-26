Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 26 Eylül Pazar günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda

15.00 Mallorca – Osasuna

15.00 Mirandes – Leganes

19.15 Real Oviedo – Girona

19.30 Vallecano – Cadiz

19.30 Real Sociedad – Elche

21.30 Lugo – Zaragoza

22.00 Real Betis – Getafe

22.00 Real Valladolid – Alcorcon

Bundesliga 1&2

14.30 Hambug – Nürnberg

14.30 Hannover 96 – Sandhausen

16.30 Bochum – Stuttgart

18.30 Freiburg – Augsburg

Fransa Ligue 1 & 2

14.0 Bordeaux – Rennes

16.00 Brest – Metz

16.00 Reims – Nantes

16.00 Troyes – Angers

18.00 Clermont Foo – Monaco

İtalya Serie A

16.00 Sassuolo – Salernitana

16.00 Udinese – Fiorentina

21.45 Napoli – Cagliari

Hollanda Eredivisie

13.15 Sparta Rotterdam – Cambuur

15.30 AZ Alkmaar – Go Ahead

15.30 Heerenveen – Twente

17.45 Heracles – Waalwijk

Portekiz Premier Lig

20.00 Santa Clara – Braga

22.30 Portimonense – Vizela

Rusya Premier Lig

14.00 Dinamo Moskova – Rubin Kazan

16.30 FK Rostov – Akhmat Grozny

19.00 Krasnodar – Sochi

Major liglerdeki birçok maçın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.