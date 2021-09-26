Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

26 Eylül 2021 Pazar - 11:12
İLGİLİ HABERLER
Hatayspor-Fenerbahçe maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Galatasaray-Göztepe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Basketbol Süper Ligi heyecanı Misli.com'da! Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları ING Basketbol Süper Ligi sadece Misli.com'da

İşte 26 Eylül Pazar günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Mallorca – Osasuna
15.00 Mirandes – Leganes
17.00 Sportig Gijon – Malaga
17.15 Barcelona – Levante
19.15 Real Oviedo – Girona
19.30 Vallecano – Cadiz
19.30 Real Sociedad – Elche
21.30 Lugo – Zaragoza
22.00 Real Betis – Getafe
22.00 Real Valladolid – Alcorcon
 
Bundesliga 1&2
14.30 Hambug – Nürnberg
14.30 Hannover 96 – Sandhausen
14.30 Dynamo Dresden – Werder Bremen
16.30 Bochum – Stuttgart
18.30 Freiburg – Augsburg
 
Fransa Ligue 1 & 2
14.0 Bordeaux – Rennes
16.00 Brest – Metz
16.00 Reims – Nantes
16.00 Troyes – Angers
18.00 Clermont Foo – Monaco
21.45 Marsilya – Lens
 
İtalya Serie A
13.30 Juventus – Sampdoria
16.00 Empoli – Bologna
16.00 Sassuolo – Salernitana
16.00 Udinese – Fiorentina
19.00 Lazio - Atalanta
21.45 Napoli – Cagliari
 
Hollanda Eredivisie 
13.15 Sparta Rotterdam – Cambuur
15.30 AZ Alkmaar – Go Ahead
15.30 Heerenveen – Twente
17.45 Heracles – Waalwijk
 
Portekiz Premier Lig
20.00 Santa Clara – Braga
22.30 Portimonense – Vizela
 
Rusya Premier Lig
14.00 Dinamo Moskova – Rubin Kazan
16.30 FK Rostov – Akhmat Grozny
19.00 Krasnodar – Sochi
 
Major liglerdeki birçok maçın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: iddia iddaa misli misli.com Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Nevzat Demir'in neden revire döndüğü ortaya çıktı! Beşiktaş'ta Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Batshuayi'nin durumu belli oldu Nevzat Demir'in neden revire döndüğü ortaya çıktı! Beşiktaş'ta Ghezzal, Pjanic, Teixeira, N'Koudou ve Batshuayi'nin durumu belli oldu
Topu ayağına her aldığında uğultu kopuyordu! Fatih Terim Burak Elmas'a bildirdi Galatasaray'da bir uyarı 2 ayrılık varTopu ayağına her aldığında uğultu kopuyordu! Fatih Terim Burak Elmas'a bildirdi Galatasaray'da bir uyarı 2 ayrılık var Yine o menajerlik şirketi! Ali Koç'un Max Meyer'e verdiği maaş ortaya çıktı ortalık karıştı neredeyse 3 katı...Yine o menajerlik şirketi! Ali Koç'un Max Meyer'e verdiği maaş ortaya çıktı ortalık karıştı neredeyse 3 katı... Ozan Tufan Premier Lig'de ilk maçına çıktı 46'dan sonra hem oyun değişti hem skor! Watford - Newcastle karşısında...Ozan Tufan Premier Lig'de ilk maçına çıktı 46'dan sonra hem oyun değişti hem skor! Watford - Newcastle karşısında...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.