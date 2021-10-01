Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

01 Ekim 2021 Cuma - 13:30
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İşte 1 Ekim Cuma günün canlı yayınları

İspanya La Liga & Liga Segunda
22:00 Athletic Bilbao – Alaves
22:00 SD Ponferradina – Real Valladolid
 
Bundesliga 1&2
19:30 Aue – Hamburg
19:30 Werder Bremen – Heidenheim
21:30 Köln – Greuther Furth
 
Fransa Ligue 1 & 2
22:00 Lens – Reims
 
İngiltere Championship
21:45 Stoke City – West Bromwich
 
İtalya Serie A
21:45 Cagliari – Venezia
 
Hollanda Eredivisie & 1. Lig
21:00 Groningen – Twente
21:00 Jong Alkmaar – Dordrecht
21:00 Jong Utrecht – Emmen
21:00 Jong PSV – VVV Venlo
21:00 Helmond – Ajax
21:00 Roda – Eindhoven
 
Portekiz Premier Lig
21:00 Maritimo – Moreirense
23:15 Famalicao – Vitoria Guimaraes
 
Euroleague
19:00 Unics Kazan – Zenit
20:45 Fenerbahçe – Kızıl Yıldız
21:00 Olympiakos – Baskonia
21:00 Asvel – Zalgiris
22:00 Barcelona – Alba Berlin
 
 
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!
 
 

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