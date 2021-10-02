Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

02 Ekim 2021 Cumartesi - 12:21
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İşte 2 Ekim Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Osasuna - Vallecano
17.00 Amorebeita – Sporting Gijon
17.00 Huesca - Teneriffa
17.15 Mallorca - Levante
19.15 Zaragoza – Real Oviedo
19.30 Cadiz - Valencia
22.00 Atletico Madrid Barcelona
22.00 Alcorcon – Real Sociedad B
 
Bundesliga 1&2
14.30 Jahn Regensburg - Karlsruhe
14.30 Holstein Kiel – Hansa Rostock
14.30 Fortuna Dusseldorf - Paderborn
16.30 Hertha Berlin - Freiburg
16.30 Stuttgart - Hoffenheim
16.30 Borussia Dortmund – Hoffenheim
16.30 Wolfsburg – Monchengladbach
19.30 Leipzig  - Bochum
21.30 Nürnberg – Hannover 96
 
Fransa Ligue 1 & 2
16.00 Amiens - Toulouse
16.00 Auxerre - Nimes
18.00 Montpellier - Strasbourg
20.00 Le Havre - Dijon
20.00 Dunkerque - Bastia
20.00 Grenoble - Pau
20.00 Ajaccio – Quevily
20.00 Sochaux - Niort
20.00 Guingamp – Rodez
20.00 Caen – Valenciennes
20.00 Paris FC – Nancy
22.00 Nice - Brest
 
İtalya Serie A
16.00 Salernitana - Genoa
19.00 Torino - Juventus
21.45 Sassuolo - Inter
 
Hollanda Eredivisie 
19.15 Waalwijk – Go Ahead
21.00 Heracles – Willem II
21.00 Zwolle - Heerenveen
22.00 Fortuna Sittard – NEC Nijmegen
 
14.00 Rubin Kazan - Nizhny
16.30 Dinamo Moskova – Krylia Sovetov
19.00 CSKA Moskova – Krasnodar
19.00 Arsenal Tula - Khimki
 
Portekiz Premier Lig
17.30 Vizela – Santa Clara 
20.00 Porto – Pacos Ferreira
22.30 Arouca – Sporting Lizbon
 
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!
 

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