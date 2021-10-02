Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

02 Ekim 2021 Cumartesi - 12:21
İşte 2 Ekim Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Osasuna - Vallecano
17.00 Amorebeita – Sporting Gijon
17.00 Huesca - Teneriffa
17.15 Mallorca - Levante
19.15 Zaragoza – Real Oviedo
19.30 Cadiz - Valencia
22.00 Alcorcon – Real Sociedad B
Bundesliga 1&2
14.30 Jahn Regensburg - Karlsruhe
14.30 Holstein Kiel – Hansa Rostock
14.30 Fortuna Dusseldorf - Paderborn
16.30 Hertha Berlin
- Freiburg
16.30 Stuttgart - Hoffenheim
16.30 Wolfsburg – Monchengladbach
19.30 Leipzig - Bochum
21.30 Nürnberg – Hannover 96
Fransa Ligue 1 & 2
16.00 Amiens - Toulouse
16.00 Auxerre - Nimes
18.00 Montpellier - Strasbourg
20.00 Le Havre - Dijon
20.00 Dunkerque - Bastia
20.00 Grenoble - Pau
20.00 Ajaccio – Quevily
20.00 Sochaux - Niort
20.00 Guingamp – Rodez
20.00 Caen – Valenciennes
22.00 Nice - Brest
İtalya Serie A
16.00 Salernitana - Genoa
21.45 Sassuolo - Inter
Hollanda Eredivisie
19.15 Waalwijk – Go Ahead
21.00 Heracles – Willem II
21.00 Zwolle - Heerenveen
22.00 Fortuna Sittard – NEC Nijmegen
14.00 Rubin Kazan - Nizhny
16.30 Dinamo Moskova
– Krylia Sovetov
Portekiz Premier Lig
17.30 Vizela – Santa Clara
20.00 Porto – Pacos Ferreira
22.30 Arouca – Sporting Lizbon
İspanya ve Almanya
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