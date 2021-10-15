Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

15 Ekim 2021 Cuma - 13:42
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İşte 15 Ekim Cuma günün canlı yayınları
Bundesliga 1&2
21:30 Hoffenheim – Köln
19:30 Hannover 96 – Schalke 04
19:30 Paderborn – Jahn Regensburg
 
Fransa Ligue 1
22:00 PSG – Angers
 
İtalya Serie A
21:45 Cagliari – Venezia
 
İngiltere Championship
22:00 West Bromwich – Birmingham
 
İspanya Liga Segunda
22:00 Eibar – Almeria
 
Hollanda 1. Lig
21:00 NAC Breda – Jong Alkmaar
21:00 Roda – Jong PSV
21:00 Jong Ajax – Jong Utrecht
21:00 Helmond – ADO Den Haag
21:00 Graafschap – Eindhoven
 
Euroleague
20:00 AS Monaco – Barcelona
20:00 CSKA Moskova – Kızıl Yıldız
21:00 Olympiakos – Zalgiris Kaunas
21:30 A. Milano – Anadolu Efes
22:00 Real Madrid – Panathinaikos
 
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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