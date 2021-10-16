Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

16 Ekim 2021 Cumartesi - 11:26
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İşte 16 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
 
İspanya La Liga & Liga Segunda
17.00  Girona-Huesca
17.00  Amorobieta-Cartagena
19.15  Las Palmas-Teneriffa
19.30 Levante-Getafe
21.30  Malaga CF-Zaragoza 
22.00 S.Gijon-Alcorcon
22.00  Real Sociedad-Mallorca 
 
Bundesliga 1&2
14.30 Ingolstadt-Holstein Kiel
14.30 Karlsruhe-Erzgebirge Aue
14.30 Heidenheim-Saint Pauli
16.30 Greuther Furth-Bochum
16.30 B.Dortmund-Mainz
16.30 Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin
16.30 Freiburg-Leipzig
16.30 Union Berlin-Wolfsburg
19.30 Monchengladbach-Stuttgart
21.30 Hamburg-F.Düsseldorf
 
Fransa Ligue 1 
16.00 Toulouse-AJ Auxerre
18.00 Clermont Foo-Lille
20.00 Rod. Aveyro-Sochaux
20.00 Pau-Paris
20.00 Valenciennes-Dunkerque
20.00 Caen-Le Havre
20.00 SC Bastia-Grenoble
20.00 AS Nancy-Guingamp
20.00 Dijon-Amiens
22.00 Lyon-Monaco 
  
 
İtalya Serie A
16.00 Spezia-Salernitana 
19.00 Lazio-İnter 
21.45 AC Milan-Hellas Verona  
 
 
Hollanda Eredivisie 
17.30 Feyennord-Waalwijk
19.45 Heerenveen-Ajax
19.45 Go Ahead-Heracles         
22.00 Fortuna Sittard-SC Cambuur
22.00 PSV-Zwolle
 
14.00 Arsenal Tula-Zenit
16.30  Rubin Kazan-Lokomotiv Moskova 
19.00 Spartak Moskova-Dinamo Moskova
19.00 Sochi-FK Rostov
 
 
 
 
Türkiye Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş-Gaziantep Basketbol
15.30 Karşıyaka-Bursaspor
18.00 Galatasaray-Bahçeşehir Koleji
20.15 Türk Telekom-Darüşşafaka 
 
İspanya Liga ACB
19.00 Joventut Badolona-Andorra
19.00 Obrodoiro-UCAM Murcia 
21.45 Manresa-Unicaja Malaga
21.45 San Pablo Burgos-Valencia Basket
 
İtalya SERİA A Basketbol
19.00 Reggiana Emilia-Aquila Basket Trento 
21.00 Virtus Bologna-Trieste
 
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
 
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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