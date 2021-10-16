Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

16 Ekim 2021 Cumartesi - 11:26
İşte 16 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
17.00 Girona-Huesca
17.00 Amorobieta-Cartagena
19.15 Las Palmas-Teneriffa
19.30 Levante-Getafe
22.00 S.Gijon-Alcorcon
22.00 Real Sociedad-Mallorca
Bundesliga 1&2
14.30 Ingolstadt-Holstein Kiel
14.30 Karlsruhe-Erzgebirge Aue
14.30 Heidenheim-Saint Pauli
16.30 Greuther Furth-Bochum
16.30 B.Dortmund-Mainz
16.30 Freiburg-Leipzig
16.30 Union Berlin-Wolfsburg
19.30 Monchengladbach-Stuttgart
Fransa Ligue 1
16.00 Toulouse-AJ Auxerre
18.00 Clermont Foo-Lille
20.00 Rod. Aveyro-Sochaux
20.00 Pau-Paris
20.00 Valenciennes-Dunkerque
20.00 Caen-Le Havre
20.00 SC Bastia-Grenoble
20.00 AS Nancy-Guingamp
20.00 Dijon-Amiens
22.00 Lyon-Monaco
İtalya Serie A
16.00 Spezia-Salernitana
21.45 AC Milan
-Hellas Verona
Hollanda Eredivisie
17.30 Feyennord-Waalwijk
19.45 Heerenveen-Ajax
19.45 Go Ahead-Heracles
22.00 Fortuna Sittard-SC Cambuur
22.00 PSV-Zwolle
16.30 Rubin Kazan-Lokomotiv Moskova
19.00 Sochi-FK Rostov
20.15 Türk Telekom-Darüşşafaka
İspanya Liga ACB
19.00 Joventut Badolona-Andorra
19.00 Obrodoiro-UCAM Murcia
21.45 Manresa-Unicaja Malaga
21.45 San Pablo Burgos-Valencia Basket
İtalya SERİA A Basketbol
19.00 Reggiana Emilia-Aquila Basket Trento
İspanya ve Almanya
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