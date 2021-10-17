Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

17 Ekim 2021 Pazar - 12:52
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İşte 17 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
 
İspanya La Liga & Liga Segunda
 
15.00 I.Eivissa-Mirandes
 
15.00 Vallecano-Eche
 
17.00 Leganes-Real Vallodolid
 
17.15 Celta Vigo-Sevilla    
 
19.15 Real Sociedad B-Real Oviedo
 
19.15 CF Burgos-Lugo
 
19.30 Villareal-Osasuna
 
22.00 Barcelona-Valencia
 
22.00  SD Ponferradina-Fuenlabrada
 
Bundesliga 1&2
 
14.30 Darmstadt 98-Werder Bremen
 
14.30 H.Rostock-Sandhausen
 
14.30 Dynamo Dresden-Nürnberg
 
16.30 B. Leverekusen-Bayern Münih
 
18.30 Augsburg-Arminia Bielfeld
 
Fransa Ligue 1
 
14.00 Troyes-Nice
 
16.00 Metz-Rennes
 
16.00 Bordeaux-Nantes
 
16.00 Strasbourg-St.Etienne
 
16.00 Brest-Reims
 
18.00 Montpellier-RC Lens
 
21.45 Marsilya-Lorient
 
21.45 Nimes-Ajaccio
 
İtalya Serie A
 
13.30 Cagliari-Sampdoria
 
16.00 Genoa-Sassuolo
 
16.00 Empoli-Atalanta
 
16.00 Udinese-Bologna
 
19.00 Napoli-Torino
 
 
Hollanda Eredivisie
 
13.15 AZ Alkmaar-Utrecht
 
15.30 Sparta Rotterdam-Groningen
 
15.30 NEC Nijmegen-Vitesse
 
17.45 Twente-Willem II   
 
 
14.00 FC Ural-CSKA Moskova
 
16.30  Khimki-Akhmat-Grozny
 
16.30 Krylia Sovetov-Nizhny Novgo
 
19.00 Krasnodar-FC Ufa
 
Türkiye Basketbol Süper Ligi
 
13.00 Merkezefendi Bld. Denizli-Yalovaspor
 
15.30 Tofaş-Petkim Spor
 
18.00 Afyon Belediyesi-Büyükçekmece Basketbol
 
İspanya Liga ACB
 
13.30 Bilbao Basket-Fuenlabrada
 
14.00 Gran Canaria-Real Betis
 
18.00 Cb Breogan-Real Madrid
 
19.30 Baskonia-Tenerife
 
İtalya SERİA A Basketbol
 
13.00 Treviso-Sassari
 
17.30 VL Pesaro-Derthona Basket
 
18.30 Brescia-Napoli Baasket
 
19.30 Cremona-Varese
 
21.45 A. Milano-Reyer Venezia
 
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz. Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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