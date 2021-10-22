Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

22 Ekim 2021 Cuma - 11:59
İşte 22 Ekim Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
22.00 Eibar-Cartagena
22.00 Osasuna-Granada
Bundesliga 1&2
19.30 Paderborn-Hamburg
19.30 Erzgebirge Aue-Ingolstadt
21.30 Mainz-Augsburg
Fransa Ligue 1
22.00 St.Ettiene-Angers
İtalya Serie A
19.30 Torino-Genoa
21.45 Sampdoria-Spezia
Hollanda Eredivisie
22.00 Wıllem II-Fortuna Sittard
Snooker Almanya
Masters 2022 Elemeleri
12.00 Un-Nooh,T.-Zhengyi,Fan
12.00 Lisowski J.-Pagett,Andrew
12.00 Ajaib,Farakh-Highfield,Liam
12.00 Mcleod,Rory-Ning,Lu
16.30 White,Michael-Robertson,N
16.30 Lichtenberg,Simon-Walden,R
16.30 Anda,Zhang-Jianhui,Sl
16.30 Yize,Wu-Brecel,Luca
21.00 Allen,Mark-Burden,Alfie
21.00 Carter,A.-Milkins,R.
21.00 Walker,Lee-Hotian,Lyu
21.00 Songsermsawad,Akani-Judge,Michael
ATP Moskova
11.00 Mannarino, A-Berankis R.
14.30 Portero P.-Cilic, Marin
ATP Challenger Losinj
11.00 Giannesi,A.-Brancaccio R
12.20 Cecchinato M-Bourgue M.
Euroleague
20.00 Kızıl Yıldız-Alba Berlin
21.30 Baskonia-AS Monaco
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