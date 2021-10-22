Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

22 Ekim 2021 Cuma - 11:59
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İşte 22 Ekim Cuma, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
22.00 Eibar-Cartagena
22.00  Osasuna-Granada
 
Bundesliga 1&2
19.30 Paderborn-Hamburg
19.30 Erzgebirge Aue-Ingolstadt
21.30 Mainz-Augsburg
 
Fransa Ligue 1 
22.00 St.Ettiene-Angers
  
İtalya Serie A
19.30 Torino-Genoa
21.45 Sampdoria-Spezia
 
Hollanda Eredivisie 
22.00 Wıllem II-Fortuna Sittard
 
19.00 Dinamo Moskova-Khimki
 
Snooker Almanya Masters 2022 Elemeleri 
12.00 Un-Nooh,T.-Zhengyi,Fan
12.00 Lisowski J.-Pagett,Andrew
12.00 Ajaib,Farakh-Highfield,Liam
12.00 Mcleod,Rory-Ning,Lu
16.30 White,Michael-Robertson,N
16.30 Lichtenberg,Simon-Walden,R
16.30 Anda,Zhang-Jianhui,Sl
16.30 Yize,Wu-Brecel,Luca
21.00 Allen,Mark-Burden,Alfie
21.00 Carter,A.-Milkins,R.
21.00 Walker,Lee-Hotian,Lyu
21.00 Songsermsawad,Akani-Judge,Michael
 
ATP Moskova
11.00 Mannarino, A-Berankis R.
14.30 Portero P.-Cilic, Marin
 
ATP Challenger Losinj
11.00 Giannesi,A.-Brancaccio R
12.20 Cecchinato M-Bourgue M.
 
Euroleague 
20.00 CSKA Moskova-Olympiacos
20.00 Kızıl Yıldız-Alba Berlin
21.30 Baskonia-AS Monaco
22.00 Barcelona-Zenit
 
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz. Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!
 

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