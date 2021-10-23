Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

23 Ekim 2021 Cumartesi - 12:18
İşte 23 Ekim Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Valencia-Mallorca
17.00 I.Eivissa-Fuenlabrada
17.15 Cadiz-Alaves
19.15 S.Gijon-Real Vallodolid
19.30 Elche-Espanyol
22.00 Leganes-Teneriffa
22.00 Athletic Bilbao
-Villareal
Bundesliga 1&2
14.30 Nürnberg-Heidenheim
14.30 F.Düsseldorf-Karslruhe
14.30 Holstein Kiel-Darmstadt 98
16.30 Leipzig-Greuther Furth
16.30 Arminia Bielefeld-B.Dortmund
16.30 Bayern Münih-Hoffenheim
16.30 Wolfsburg-Freiburg
19.30 Hertha Berlin
-Monchengladbach
21.30 Schalke 04-Dynamo Dresden
Fransa Ligue 1
18.00 Nantes-Clermont Foo
22.00 Lille-Brest
İtalya Serie A
16.00 Salernitana-Empoli
19.00 Sassuolo-Venezia
Hollanda Eredivisie
19.45 Utrecht-Heerenveen
21.00 Zwolle-Heracles
22.00 Waalwijk-Sparta Rotterdam
14.00 Nizhny Novgo-Krasnodar
16.30 FK Rostov-Arsenal Tula
15.30 Bahçeşehir Koleji-Tofaş
İspanya Liga ACB
19.00 Real Betis-Obradoiro
19.00 Zaragoza-Cb Breogan
21.45 Tenerife-Juventut Badalona
21.45 Andorra-Valencia Basket
İtalya SERİA A Basketbol
19.00 Fortitudo Bologna-A. Milano
21.00 Cremona-Brindisi
21.30 Reyer Venezia-VL Pesaro
İspanya ve Almanya
’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa
ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!