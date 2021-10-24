Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

24 Ekim 2021 Pazar - 13:20
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İşte 24 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
 
İspanya La Liga & Liga Segunda
 
15.00 Sevilla-Levante
 
15.00 Mirandes-Almeria
 
15.00  Amorebiata-Real Sociedad B
 
 
19.15 SD Ponferradina-Real Oviedo
 
19.15 CF Burgos-Huesca
 
19.30 Real Betis-Vallecano
 
22.00 Las Palmas-Alcoron
 
22.00 Atletico Madrid-Real Sociedad
 
Bundesliga 1&2
 
14.30 Saint Pauli-H.Rostock
 
14.30 Jahn Regensburg-Hannover 96
 
14.30 Sandhausen-Werder Bremen
 
16.30 Köln-B.Leverkusen
 
18.30 Stuttgart-Union Berlin
 
20.30 Bochum-Eintracht Frankfurt
 
Fransa Ligue 1
 
14.00 Nice-Lyon
 
16.00 RC Lens-Metz
 
16.00 Lorient-Bordeaux
 
16.00 Rennes-Strasbourg
 
16.00 Reims-Troyes
 
18.00 Monaco-Montpellier
 
21.45 Marsilya-Paris Saint Germain
 
İtalya Serie A
 
13.30 Atalanta-Udinese
 
16.00 Fiorentina-Cagliari
 
16.00 Hellas Verona-Lazio
 
19.00 AS Roma-Napoli
 
21.45 Inter-Juventus  
 
Hollanda Eredivisie
 
13.15 Twente-NEC Nijmegen
 
15.30 SC Cambuur-Feyenoord
 
15.30 Vitesse-Go Ahead
 
17.45 Ajax-PSV
 
21.00 Groningen-AZ Alkmaar
 
Portekiz Premier Lig
 
17.30 P.Ferreira-FC Arouca
 
20.00 FC Vizela-Benfica
 
22.30 Portimonense-Estoril Praia
 
Rusya Premier Lig
 
14.00 FC Ufa-Rubin Kazan
 
16.30 Akhmat Grozny-FC Ural
 
19.00 Zenit-Spartak Moskova
 
İspanya Liga ACB
 
13.30 Fuenlabrada-Manresa
 
13.30 Real Madrid-Gran Canaria
 
18.00 Bilbao Basket-San Pablo Burgos
 
19.30 Unicaja Malaga-Barcelona
 
21.00 UCAM Murcia-Baskonia
 
İtalya SERİA A Basketbol
 
13.00 Napoli Basket-Virtus bologna
 
18.30 Aquila Basket Trento-Treviso
 
19.30 Trieste-Derthona Basket
 
21.00 Varese-Reggiana Emilia
 
21.45 Sassari-Brescia
 
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
 
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!

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Etiketler: iddia
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