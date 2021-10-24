Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

24 Ekim 2021 Pazar - 13:20
İşte 24 Ekim Pazar, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Mirandes-Almeria
15.00 Amorebiata-Real Sociedad B
19.15 SD Ponferradina-Real Oviedo
19.15 CF Burgos-Huesca
19.30 Real Betis-Vallecano
22.00 Las Palmas-Alcoron
Bundesliga 1&2
14.30 Saint Pauli-H.Rostock
14.30 Jahn Regensburg-Hannover 96
14.30 Sandhausen-Werder Bremen
16.30 Köln-B.Leverkusen
Fransa Ligue 1
14.00 Nice-Lyon
16.00 RC Lens-Metz
16.00 Lorient-Bordeaux
16.00 Rennes-Strasbourg
16.00 Reims-Troyes
18.00 Monaco-Montpellier
İtalya Serie A
13.30 Atalanta-Udinese
16.00 Fiorentina-Cagliari
16.00 Hellas Verona-Lazio
21.45 Inter-Juventus
Hollanda Eredivisie
13.15 Twente-NEC Nijmegen
15.30 SC Cambuur-Feyenoord
15.30 Vitesse-Go Ahead
21.00 Groningen-AZ Alkmaar
17.30 P.Ferreira-FC Arouca
20.00 FC Vizela-Benfica
22.30 Portimonense-Estoril Praia
Rusya Premier Lig
14.00 FC Ufa-Rubin Kazan
16.30 Akhmat Grozny-FC Ural
İspanya Liga ACB
13.30 Fuenlabrada-Manresa
18.00 Bilbao
Basket-San Pablo Burgos
19.30 Unicaja Malaga
-Barcelona
21.00 UCAM Murcia-Baskonia
18.30 Aquila Basket Trento-Treviso
19.30 Trieste-Derthona Basket
21.00 Varese-Reggiana Emilia
21.45 Sassari-Brescia
İspanya ve Almanya
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