Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

26 Ekim 2021 Salı - 13:49
İşte 26 Ekim Salı günün canlı yayınları
İspanya La Liga
20:00 Alaves – Elche
22:00 Espanyol – Athletic Bilbao
22:30 Villarreal – Cadiz
İtalya Serie A
19:30 Venezia – Salernitana
19:30 Spezia – Genoa
İngiltere Lig Kupası
21:45 Chelsea – Southampton
21:45 QPR – Sunderland
Almanya Kupası
19:30 Hoffenheim – Holstein Kiel
19:30 Babelberg – Leipzig
19:30 Preussen Munster – Hertha Berlin
19:30 1860 Münih – Schalke 04
21:00 Dortmund – Ingolstadt
21:45 Osnabruck – Freiburg
21:00 Mainz – Arminia Bielefeld
Hollanda Kupası
22:00 NAC Breda – VVV Venlo
Portekiz Lig Kupası
21:00 Santa Clara – Porto
23:15 Sporting Lizbon – Famalicao
Euroleague
20:00 AS Monaco – Kızıl Yıldız
21:00 Olympiacos – Alba Berlin
21:05 Maccabi Tel Aviv
– Zalgiris Kaunas
21:45 Bayern Münih – A. Milano
NBA
03:00 Oklahoma – Golden State
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer liglerdeki maçları da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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