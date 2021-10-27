Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

27 Ekim 2021 Çarşamba - 14:41
İşte 27 Ekim Çarşamba günün canlı yayınları
İspanya La Liga
21:00 Real Betis – Valencia
İtalya Serie A
19:30 Udinese – Hellas Verona
19:30 Sampdoria – Atalanta
21:45 Empoli – Inter
İngiltere Lig Kupası
21:45 West Ham – Manchester City
21:45 Burnley – Tottenham
21:45 Leicester City – Brighton
21:45 Stoke City – Brentford
Almanya Kupası
19:30 Dynamo
Dresden – Saint Pauli
19:30 Mannheim 07 – Union Berlin
19:30 Bochum – Augsburg
21:45 Monchengladbach – Bayern Münih
21:45 Stuttgart – Köln
21:45 Hannover 96 – F. Düsseldorf
21:45 Jahn Regensburg – H. Rostock
Hollanda Kupası
22:00 Groningen – Helmond
22:00 Waalwijk – Willem II
Portekiz Lig Kupası
Euroleague
19:00 Unics Kazan – Baskonia
21:00 Asvel Villerbaune – CSKA Moskova
NBA
02:00 Orlando – Charlotte
02:30 Toronto – Indiana
02:30 Brooklyn – Miami
05:00 Phoenix – Sacramento
05:00 Portland – Memphis
05:30 LA Clippers – Clevelend
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer liglerdeki maçları da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
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