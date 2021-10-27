Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere başka birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

27 Ekim 2021 Çarşamba - 14:41
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İşte 27 Ekim Çarşamba günün canlı yayınları
 
İspanya La Liga
20:00 Mallorca – Sevilla
20:00 Vallecano – Barcelona
21:00 Real Betis – Valencia
22.30 Real Madrid – Osasuna
 
İtalya Serie A
19:30 Juventus – Sassuolo
19:30 Udinese – Hellas Verona
19:30 Sampdoria – Atalanta
21:45 Cagliari – AS Roma
21:45 Empoli – Inter
21:45 Lazio – Fiorentina
 
İngiltere Lig Kupası
21:45 West Ham – Manchester City
21:45 Preston – Liverpool
21:45 Burnley – Tottenham
21:45 Leicester City – Brighton
21:45 Stoke City – Brentford
 
Almanya Kupası
19:30 Dynamo Dresden – Saint Pauli
19:30 Mannheim 07 – Union Berlin
19:30 Leverkusen – Karlsruhe
19:30 Bochum – Augsburg
21:45 Monchengladbach – Bayern Münih
21:45 Stuttgart – Köln
21:45 Hannover 96 – F. Düsseldorf
21:45 Jahn Regensburg – H. Rostock
 
Hollanda Kupası
22:00 Groningen – Helmond
22:00 Waalwijk – Willem II
 
Portekiz Lig Kupası
21:30 Vitoria Guimaraes – Benfica
 
Euroleague
19:00 Unics Kazan – Baskonia
20:00 Zenit – Real Madrid
21:00 Panathianikos – Anadolu Efes
21:00 Asvel Villerbaune – CSKA Moskova
 
NBA
02:00 Orlando – Charlotte
02:30 Toronto – Indiana
02:30 Brooklyn – Miami
05:00 Phoenix – Sacramento
05:00 Portland – Memphis
05:30 LA Clippers – Clevelend
 
 
Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer liglerdeki maçları da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!
 

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