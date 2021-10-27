Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

İşte 27 Ekim Çarşamba günün canlı yayınları

İspanya La Liga

21:00 Real Betis – Valencia

İtalya Serie A

19:30 Udinese – Hellas Verona

19:30 Sampdoria – Atalanta

21:45 Empoli – Inter

İngiltere Lig Kupası

21:45 West Ham – Manchester City

21:45 Burnley – Tottenham

21:45 Leicester City – Brighton

21:45 Stoke City – Brentford

Almanya Kupası

19:30 Dynamo Dresden – Saint Pauli

19:30 Mannheim 07 – Union Berlin

19:30 Bochum – Augsburg

21:45 Monchengladbach – Bayern Münih

21:45 Stuttgart – Köln

21:45 Hannover 96 – F. Düsseldorf

21:45 Jahn Regensburg – H. Rostock

Hollanda Kupası

22:00 Groningen – Helmond

22:00 Waalwijk – Willem II

Portekiz Lig Kupası

Euroleague

19:00 Unics Kazan – Baskonia

21:00 Asvel Villerbaune – CSKA Moskova

NBA

02:00 Orlando – Charlotte

02:30 Toronto – Indiana

02:30 Brooklyn – Miami

05:00 Phoenix – Sacramento

05:00 Portland – Memphis

05:30 LA Clippers – Clevelend

Major liglerdeki birçok karşılaşmanın yanı sıra diğer liglerdeki maçları da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.