Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

30 Ekim 2021 Cumartesi - 11:57
İşte 30 Ekim Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
17.00 Huesca-Amorebiata
19.15 Lugo-S.Gijon
19.30 Valencia-Villareal
22.00 Cartagena-SD Ponferradina
Bundesliga 1&2
14.30 Dynamo
Dresden-Sandhausen
14.30 Hannover 96-Erzgebirge Aue
14.30 Werder Bremen
-Saint Pauli
16.30 Union Berlin
-Bayern Münih
16.30 Arminia Bielfeld-Mainz
16.30 B. Dortmund-Köln
16.30 Freiburg-Greuther Furth
16.30 B.Leverkusen-Wolfsburg
Fransa Ligue 1
18.00 Metz-St.Ettienne
22.00 Lyon-RC Lens
İtalya Serie A
16.00 Atalanta-Lazio
19.00 Hellas Verona-Juventus
21.45 Torino-Sampdoria
Hollanda Eredivisie
17.30 PSV-Twente
19.45 Heracles-Ajax
21.00 Heerenveen-Vitesse
22.00 AZ Alkmaar-Zwolle
19.00 Krasnodar-Krylia Sovetov
19.00 Nizhny Novgo-Lokomotiv Moskova
Portekiz Premier Lig
19.00 Porto-Boavista
21.00 Estoril Praia-Benfica
23.15 Sporting Lizbon-Vitoria Guimaraes
İspanya Liga ACB
19.00 Obradoiro-Tenerife
21.45 Gran Canaria-Zaragoza
21.45 Joventut Badalona-San Pablo Burgos
20.30 Brindisi-Reyer Venezia
21.00 Derthona Basket-Virtus Bologna
21.30 Trieste-Bologna
İspanya ve Almanya
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