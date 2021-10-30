Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları

Maçları Misli.com’da canlı izle! Haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade devam ediyor. İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga başta olmak üzere birçok ligde daha canlı izleme seçeneği ile heyecanına heyecan kat…

30 Ekim 2021 Cumartesi - 11:57
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İşte 30 Ekim Cumartesi, günün canlı yayınları
İspanya La Liga & Liga Segunda
15.00 Elche-Real Madrid
17.00  Huesca-Amorebiata
17.15  Sevilla-Osasuna
19.15  Lugo-S.Gijon
19.30 Valencia-Villareal
22.00  Barcelona-Alaves
22.00 Cartagena-SD Ponferradina
 
Bundesliga 1&2
14.30 Dynamo Dresden-Sandhausen
14.30 Hannover 96-Erzgebirge Aue
14.30 Werder Bremen-Saint Pauli
16.30 Union Berlin-Bayern Münih
16.30 Arminia Bielfeld-Mainz
16.30 B. Dortmund-Köln
16.30 Freiburg-Greuther Furth
16.30 B.Leverkusen-Wolfsburg
19.30 Eintracht Frankfurt-Leipzig
21.30 Hamburg-Holstein Kiel
 
Fransa Ligue 1 
18.00 Metz-St.Ettienne
22.00 Lyon-RC Lens
 
İtalya Serie A
16.00 Atalanta-Lazio
19.00 Hellas Verona-Juventus
21.45 Torino-Sampdoria
 
Hollanda Eredivisie 
17.30 PSV-Twente
19.45 Heracles-Ajax
21.00 Heerenveen-Vitesse
22.00 AZ Alkmaar-Zwolle
 
14.00 Rubin Kazan-CSKA Moskova
16.30  Spartak Moskova-FK Rostov
19.00 Krasnodar-Krylia Sovetov
19.00 Nizhny Novgo-Lokomotiv Moskova
 
Portekiz Premier Lig
19.00 Porto-Boavista
21.00 Estoril Praia-Benfica
23.15 Sporting Lizbon-Vitoria Guimaraes
 
İspanya Liga ACB
19.00 Andorra-Unicaja Malaga
19.00 Obradoiro-Tenerife
21.45 Gran Canaria-Zaragoza
21.45 Joventut Badalona-San Pablo Burgos
 
İtalya Serie A Basketbol
20.30 Brindisi-Reyer Venezia
21.00 Derthona Basket-Virtus Bologna
21.30 Trieste-Bologna
 
İspanya ve Almanya’da yeni hafta başlarken siz de bu karşılaşmaların heyecanına canlı iddaa ve canlı izle seçenekleriyle ortak olabilirsiniz. Bununla birlikte diğer birçok ligin maçlarını da Misli.com’dan canlı izleyebilirsiniz.
Unutma, haftalık net canlı iddaa kaybına %10’a varan iade kampanyası devam ediyor!
 

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