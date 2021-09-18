Misli.com'da Kasımpaşa - Trabzonspor maçı!

Galatasaray karşısında 2-0'dan gelip 1 puan kazanan Kasımpaşa, benzer senaryoyu Kayseri deplasmanında yapamadı ve İstanbul'a puansız döndü. Macar sol açık Kevin Varga'nın durumu maç saati netleşecek, Ryan Donk ve Nabil Dirar'ı bu kez ilk 11'de izleyebiliriz. Varga yetişmezse Nicolai Jörgensen'i biraz daha kanada yakın görebiliriz. Bu durumda Umut Bozok merkezde tek forvet oynar. Ters kanatta da Yusuf Erdoğan görürüz ve Haris Hajradinovic, "Sadiku & Travnik" ikilisiyle birlikte orta alanı kalabalık tutar. TD Cihat Arslan, Kayserispor yenilgisi sonrası; "Maçı baştan sıkı tutmak lazım, toparlanıp daha iyi maçlar oynayacağız..." demişti. Trabzonspor karşısında da ilk golü yiyen taraf olmak istemeyecektir.



Bordo-mavili ekip de aynı Kasımpaşa gibi Galatasaray karşısında 2-0 geri düştü ve 2-2'yi bulup 1 puan aldı. TD Abdullah Avcı'nın 39. dakikada İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür'ü oyundan alması çok cesurca bir hamleydi ve meyvesini de hem ilk yarı bitmeden, hem de ikinci yarının ilk 20 dakikasında ziyadesiyle aldı. Anders Trondsen, Yunus Mallı ve Djaniny; İstanbul'a götürülmedi. Gole en yakın isim bir kez daha Andreas Cornelius olacak. Avcı'nın moral/motivasyonu geçen hafta çok bozulan Abdülkadir Ömür'ü yeniden ilk 11 başlatacağı konuşulurken, sol bekte İsmail Köybaşı yerine Bruno Peres'le başlaması ve sağ beki Serkan Asan'a emanet etmesi bekleniyor. Anthony Nwakaeme, Anastosios Bakasetas ve Marek Hamsik şüphesiz ön planda yer alacak.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk ettiği son 7 lig maçını kazanamadı. (4 beraberlik - 3 mağlubiyet)



- Trabzonspor, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 5 lig maçının 4'ünü kazandı. (1 beraberlik)



MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %42'lik kesim oyunu değiştirebilecek birçok silahı bulunan bordo-mavili takımın İstanbul'da 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.