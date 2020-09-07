Misli.com'dan Türkiye Kadınlar Voleybolu'na büyük destek

Türk spor una hem kulüpler hem federasyonlar nezdinde verdiği destek ile öne çıkan Misli.com, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi isim sponsorluğu ile ülkenin uluslararası alanda en başarılı spor dallarından birinin gelişimini destekliyor. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Misli.com CEO 'su Burak Şimşek ve milli voleybolcular katıldı. Sultanlar Ligi'ne isim sponsoru olmasının yanı sıra, lig maçlarının dijital platformlarda yayın haklarını da üstlenen Misli.com, oynanacak tüm maçları web sitesi ve mobil aplikasyonlarından canlı yayınlayacak. Misli.com, resmi yayıncının televizyondan yayınladığı maçların yanı sıra, televizyonda yayınlanmayacak maçları da gerekli altyapıyı kurarak canlı olarak yayınlayacak. Sporseverler maçları canlı izleme keyfinin yanı sıra Misli.com Sultanlar Ligi maçlarına o anda canlı bahis oynayarak heyecanı ikiye katlayacaklar.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: DEMİRÖREN AİLESİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türk voleyboluna verdiği destekten dolayı Misli.com'a teşekkür eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu adına güzel bir günde daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk voleybolunda başarıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Hırvatistan ve Bosna Hersek'te düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası'nda 19 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, finalde Sırbistan 'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldular. Gururlu ve mutluyuz. Sultanlar Ligi, yerli ve yabancı oyuncu kalitesiyle her geçen gün Avrupa'nın ve dünyanın en önemli ligi haline geldi. Uluslararası alanda birçok başarıya imza atan yabancı yıldızların da ülkemizi tercih ettiğini görüyoruz. Bugün sizlerin huzurunuzda misli.com ile imzalarını atacağımız sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Sultanlar Ligi'nin yeni adı 'Misli.com Sultanlar Ligi' olacak. Misli.com uzun yıllardır Türk sporunun önde gelen destekçilerinden birisi. Voleybola da bu denli güzel bir bakış açısıyla yaklaşımları bizleri çok memnun etti. Başta Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere, Misli.com CEO'su Burak Şimşek'e, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay'a ve Misli.com ailesine Türk voleyboluna göstermiş oldukları katkı ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

SİNAN OKTAY: "KADINLAR VOLEYBOLUNU DESTEKLEMEK AMACIYLA TÜRKİYE SULTANLAR LİGİ'NİN İSİM SPONSORU OLMA KARARI ALDIK"

Misli.com olarak Türk voleyboluna sadece maddi destek vermedikleri vurgulayan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, bu sponsorlukla kadınlar voleybolunun izlenmesine ve daha yakından takip edilmesine katkı verecekleri için mutlu olduklarını aktardı.

Sinan Oktay, "Bugün Misli.com, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye kadın voleybol ve Türk spor için önemli bir gün. Bizim grup olarak voleybola olan ilginiz aslında oldukça eskiye dayanıyor. 1982 yılında, kurucumuz rahmetli dedem Erdoğan Demirören, Milangaz Ankara Pazarları Voleybol Takımına isim sponsoru olmuştu. O takım 1983 yılında CEV kupasında dördüncülük elde etti. Biz de bu doğrultuda Türkiye'de farklı spor dallarını ve sporcuların gelişimini destekleme vizyonunu devam ettirme çabasındayız. Ülkemizde çok büyük ilgiyi hak eden ve hem kulüpler hem de milli takım bazında dünya çapında bizi gururlandıran başarılara imza atan bir 'kadın voleybolu' gerçeği var. Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızın elde ettiği Avrupa şampiyonluğunu gönülden kutlar, bu gururu bize yaşatan herkese teşekkür ederiz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com olarak; bu başarıları büyütmek Türkiye'de voleybol sporuna daha fazla katkıda bulunmak ve ülkemiz kadınlar voleybolunu desteklemek amacıyla Türkiye Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Spor Toto Resmi Sanal Bayisi Misli.com olarak kuruluşumuzdan bu yana, kulüpler ve federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiğimiz pek çok işbirliğimiz var. Farklı spor branşlarını içeren bir platform olarak ise sporun gelişimi bizim temel odağımız. Bize bu fırsatı tanıdıkları için Sayın Başkanıma ve nezdinde Türkiye Voleybol Federasyonu'na huzurlarınızda şahsım ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com adına teşekkür ederim" diye konuştu.

BURAK ŞİMŞEK: "SULTANLAR LİGİ'NE AİT KARŞILAŞMALAR BUNDAN BÖYLE TÜRKİYE'DE SADECE MİSLİ.COM (http://M%C4%B0SL%C4%B0.COM)'DAN DA İZLEYEBİLECEKSİNİZ"

Misli.com CEO'su Burak Şimşek ise yaptığı açıklamada, "Bu sponsorluk ile spor ekonomisine yaptığımız katkıdan dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en rekabetçi en heyecanlı liginin bundan böyle Misli.com Sultanlar Ligi olarak anılması da ayrıca gurur verici. Bu sporsorluk anlaşmasında sporseverleri ve taraftarları ilgilendiren çok önemli konu var. O da Misli.com Sultanlar Ligi'ne ait karşılaşmalar bundan böyle Türkiye'de sadece Misli.com'dan da izleyebileceksiniz. Özetle bun lige ait karşılaşmaları bundan böyle cep telefonunuzdan ücretsiz olarak izleyebileceksiniz. Bu şundan dolayı çok önemli; biliyorsunuz pandemi döneminde maçlar maalesef seyircisiz oynanıyor ve tüm seyirciler, taraftarlar ve bizler bu sayede maçları izleyebiliyor olacağız. Tabii işin bir diğer tarafı da bu maçları izlerken bahis yapmak çok daha keyifli" dedi.