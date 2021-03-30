Misli.com Sanal Oyunlar’da Lig Formatını Nilsu Berfin Aktaş ile duyurdu

Ülkemizde ilk kez hayata geçen “Sanal Oyunlar” şimdi lig formatıyla SADECE Misli.com’da. Her dakika onlarca maç ve iki saatte bir şampiyonluk heyecanı Misli.com Sanal Oyunlar’da seni bekliyor.

30 Mart 2021 Salı - 9:21 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 9:26
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Misli.com Sanal Oyunlar’da Lig Formatını Nilsu Berfin Aktaş ile duyurdu.İlk defa ve sadece Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com tarafından hayata geçen ve tamamen yapay zeka algoritmasıyla gerçekleştirilen Sanal Oyunlar’a gelen yeni lig formatıyla, oyun severleri eğlenceli anlar bekliyor. Yeni sanal liglerde her 3 dakikada bir yeni maç heyecanı ve her 2 saatte bir lig şampiyonu belli oluyor. 
 
Onlarca oyun seçeneğiyle ister tekli ister kombine kuponla oynanabilen yeni misli.com Sanal Oyunlar lig formatında, oyunseverlere yepyeni ve çok renkli bir dünya sunuluyor.Misli.com bu doğrultuda hayata geçirdiği Sanal Oyunlar Misliyle Kralsın reklam filmiyle ses getirirken, reklama güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş oyunculuğu ile damga vuruyor.
 
 

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