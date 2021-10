Misli.com ve TBF arasında iş birliği anlaşması imzalandı

HİDAYET TÜRKOĞLU: UZUN VADEDE ARZUMUZ TAM KAPASİTE İLE YOLA DEVAM ETMEKTİR

İlk olarak söz alan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hepimizin son iki yıldır çok ciddi bir mücadele verdiği Covid-19 pandemisi nedeniyle hem dünyamız hem de spor endüstrimiz çok önemli bir sınavdan geçiyor. Yeni sezonda, salonlarımıza yüzde 50 kapasitede seyirci alarak özlediğimiz basketbol coşkusunu liglerimize geri kazandırdık. Uzun vadede arzumuz tam kapasite ile yola devam etmektir. Bildiğiniz üzere, göreve geldiğimiz günden itibaren televizyonlardaki basketbol yayınını hem seyirciler hem de kulüplerimiz için etkin ve güçlü şekilde uygulamaya özen gösterdik. Kulüplerimizin gelir beklentilerini karşılarken, hem güvenilir yayıncılar seçtik hem de açık kanallardan yayın katkısı alarak geniş kitlelere ulaşım sağladık.Amacımız yeni sezonda basketbolun tamamına yakın kısmının şifresiz şekilde yayınlanmasını sağlamak ve basketbol coşkusunu her eve ulaştırmaktır. 2021-2022 sezonunda; ING Basketbol Süper Ligi'nin tüm maçları yine Tivibu Spor'dan yayınlanırken; her hafta 2 maç da yine TRT Spor ekranlarında yayınlanıyor. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin her hafta iki maçı da Tivibu Spor'un açık kanalından basketbolseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl ilk defa normal sezonda televizyon yayınıyla buluşturduğumuz Türkiye Basketbol Ligi'mizin de haftalık iki maçı yine TRT Spor Yıldız'dan ekrana geliyor. Bizden önceki dönemlerde her hafta sadece 5 maç televizyonlardan yayınlanıyordu. Biz bu sayıyı hem taraftarlar hem de kulüplerimiz için geliştirerek her hafta toplam 12 maçın ekranlarda olmasını sağladık. Geri kalan tüm müsabakalar Türkiye Basketbol Federasyonu YouTube sayfasından canlı izlenebilecek. Ancak önümüzdeki günlerde maç yayınlarından dijital bir devrim olacak iş birliğimizi çok yakında sizlere ayrıca müjdeleyecek bir toplantı daha yapacağız. Şu anda lojistik ve test hazırlıkları yapılan çalışmamız ile liglerimizin tüm maçları, çok yüksek kalite ile basketbolseverlere ulaşacak."