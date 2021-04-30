Misli’yle Şampiyonluğa Doğru

Süper Lig’de artık geri sayıma geçilirken, heyecan ve gerilim her geçen hafta artıyor. Beşiktaş son 4 haftaya Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray ’ın ise 6 puan önünde giriyor.

Ezeli rakiplerin arasındaki büyük yarış sezon başından bu yana misli.com’da uzun vadeli ‘Süper Lig şampiyonu kim olur?’ bahislerine de yansıdı. Fenerbahçe’nin favori başladığı şampiyonluk yarışı, sürpriz sonuçlar nedeniyle sezon içerisinde birçok kez üç büyükler arasında el değiştirdi. Fenerbahçe’nin gerek transferleri gerekse sezona hızlı girişi ezeli rakiplerinin taraftarlarının da tercihlerinin değişmesine neden oldu.

Misli.com‘un Beşiktaşlı üyelerinin yüzde 51’lik oranı kendi takımının şampiyonluğuna oynarken, yüzde 26’sı Fenerbahçe, yüzde 17’si şansını Galatasaray’dan yana denedi. Yüzde 6 ise diğer seçeneklere yöneldi. Fenerbahçelilerin yüzde 9’u, Galatasaraylıların ise sadece yüzde 5’i Beşiktaş’ın şampiyonluğuna yatırım yaptı.

Fenerbahçeli üyelerin yüzde 62’si, Galatasaraylıların ise yüzde 53’ü kendi takımlarının şampiyonluğuna bahis aldı. Galatasaraylı üyelerin yüzde 28’i Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin yüzde 16’sı Galatasaray şampiyonluğunu denedi.