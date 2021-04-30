Misli’yle Şampiyonluğa Doğru

Süper Lig’de son 4 haftaya girildi. Beşiktaş hedefine adım adım yürürken, Fenerbahçe ve Galatasaray mucize bekliyor. İşte şampiyonluk bahislerindeki son durum.

30 Nisan 2021 Cuma - 16:52 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 16:59
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Marsilya - Strasbourg maçı Misli.com'da Manchester United - Roma maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da! Alanyaspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da! Fenerbahçe Beko- CSKA Moskova maçında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Süper Lig’de artık geri sayıma geçilirken, heyecan ve gerilim her geçen hafta artıyor. Beşiktaş son 4 haftaya Fenerbahçe’nin 5, Galatasaray’ın ise 6 puan önünde giriyor.
 
Ezeli rakiplerin arasındaki büyük yarış sezon başından bu yana misli.com’da uzun vadeli ‘Süper Lig şampiyonu kim olur?’ bahislerine de yansıdı. Fenerbahçe’nin favori başladığı şampiyonluk yarışı, sürpriz sonuçlar nedeniyle sezon içerisinde birçok kez üç büyükler arasında el değiştirdi. Fenerbahçe’nin gerek transferleri gerekse sezona hızlı girişi ezeli rakiplerinin taraftarlarının da tercihlerinin değişmesine neden oldu. 
 
Misli.com‘un Beşiktaşlı üyelerinin yüzde 51’lik oranı kendi takımının şampiyonluğuna oynarken, yüzde 26’sı Fenerbahçe, yüzde 17’si şansını Galatasaray’dan yana denedi. Yüzde 6 ise diğer seçeneklere yöneldi. Fenerbahçelilerin yüzde 9’u, Galatasaraylıların ise sadece yüzde 5’i Beşiktaş’ın şampiyonluğuna yatırım yaptı. 
 
Fenerbahçeli üyelerin yüzde 62’si, Galatasaraylıların ise yüzde 53’ü kendi takımlarının şampiyonluğuna bahis aldı. Galatasaraylı üyelerin yüzde 28’i Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin yüzde 16’sı Galatasaray şampiyonluğunu denedi.
 
Sezon başında misli.com’da Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranı 3.25, Galatasaray 3.60, Trabzonspor 4.25, Beşiktaş 5.00, son şampiyon Başakşehir ise 5.50 olarak açılmıştı. Son güncellemelerle birlikte Beşiktaş’ın oranı 1.10’a düşerken, umudunu son ana kadar korumak isteyen Fenerbehçe’nin oranı 5.50, Galatasaray’ın ise 9.00 olarak belirlendi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Misli Misli’yle Şampiyonluğa Doğru süper lig
SPOR GÜNDEMİ
GALERİ
Galatasaray'dan yılın transferi Douglas Costa! Galatasaray'dan yılın transferi Douglas Costa!
Cristiano Ronaldo'ya tecavüz iddiaları sonrası yeni dava!Cristiano Ronaldo'ya tecavüz iddiaları sonrası yeni dava! Fenerbahçe taraftarlarından Gökhan Gönül'e yaylım ateşi! 'Sana inat şampiyon olacağız'Fenerbahçe taraftarlarından Gökhan Gönül'e yaylım ateşi! 'Sana inat şampiyon olacağız' Younes Belhanda geri dönüyor! Başkanla masaya oturdu el sıkışıldıYounes Belhanda geri dönüyor! Başkanla masaya oturdu el sıkışıldı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.