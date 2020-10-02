MKE Ankaragücü 0-1 Kayserispor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

02 Ekim 2020 Cuma - 22:26
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MKE Ankaragücü: 0
 
Hes Kablo Kayserispor: 1
 
Goller: 42' İlhan Parlak
 
Maçtan önemli anlar:
 
11. dakikada Pinto'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına arka direkte Adzic'in yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
18. dakikada Adzic'in pasıyla topla buluşan Börven'in ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
23. dakikada Lukasik'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ceza sahasına doğru hareketlenen İlhan Parlak'ın ceza yayına girmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
42. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı: 0-1
İlk yarı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
Süper Lig mücadelesi MKE Ankaragücü Kayserispor maçıyla devam ediyor.
 
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper, Adzic, Börven
 
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga
 
Süper Lig'de sezona sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilerek başlayan ve 2. haftayı maç yapmadan geçen sarı-lacivertliler, geçen hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü.
 
Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.
 
Hes Kablo Kayserispor ise teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Süper Lig'e Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Kayseri ekibi, son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kaybetti.
 
Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda
 
Süper Lig 'in 4. haftasında Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Kayserispor 14 kez kazanırken Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 11 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 58 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 45 gol atabildi.
 
İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor'un elde ettiği en farklı galibiyet 2011-2012 sezonunda 5-0'lık sonuç olurken Ankaragücü'nün en farklı galibiyeti ise 3-0'lık sonuçlar oldu. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki müsabaka da 1-1 sona ermişti.

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