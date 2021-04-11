MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: 2-1

11 Nisan 2021 Pazar - 18:14
Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Ankaragücü, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan derbinin ilk yarısı golsüz tamamlandı. 66. dakikada Emre Güral sarı-lacivertli ekibi 1-0 öne geçirdi. 70'te Arda Kızıldağ'ın kendi kalesine attığı gol sonrası fark 2'ye çıktı: 2-0.
76'da Stancu'nun golü skoru belirledi: 2-1.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya yükseltirken, kırmızı-siyahlı takım 31 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Ankaragücü:
Korcan, Kitsou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Endri, İbrahim, Borven, Alper Potuk
, Paintsil, Badji
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Sefa, Ayite, Sandro Lima