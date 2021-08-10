Mohamed'e kesik Diagne'ye forma!

St. Johnstone ile Perşembe günü kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Mbaye Diagne ilk 11'de görev alacak.

10 Ağustos 2021 Salı - 7:30
İLGİLİ HABERLER
Claudinho, Morutan olmadı Harit Galatasaray'a... Galatasaray'dan Moffi ve Muric atağı Arda Turan'dan bomba Messi paylaşımı G.Saray'ın maçına Letonyalı Trabzonspor'a ise İspanyol hakem Fenerbahçe'den açıklama! Reddedildi Galatasaray...

Galatasaray’da St. Johnstone ile yapılacak rövanş maçında forvette ibre Diagne’ye döndü. Mustafa Muhammed’ten istenen verime alamayan teknik direktör Fatih Terim’in, verilen şansları iyi değerlendiren Diagne ile maça başlamayı düşündüğü öğrenildi.
 
Senegalli forveti 11’de sahaya sürmeyi planlayan Terim’in, Muhammed’i ise maçın gidişatına göre değerlendirmeyi amaçladığı bildirildi. Diğer taraftan Muslera’nın cezası nedeniyle yokluğunda İskoçya’daki rövanş karşılaşmasında kaleyi İsmail Çipe koruyacak. Kaleci Fatih Öztürk’ün UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kaleye geçecek İsmail’in ardında ise yedek olarak genç Berk Balaban yer alacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: diagne fatih terim mohammed
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da son dakika! Eşi yapılan hareketi anlattı Falcao fikrini değiştirdi Galatasaray'da son dakika! Eşi yapılan hareketi anlattı Falcao fikrini değiştirdi
Vitor Pereira cayır cayır yakıyor gemileri! Sırada Ozan Tufan, Mert Hakan ve İrfan Can var...Vitor Pereira cayır cayır yakıyor gemileri! Sırada Ozan Tufan, Mert Hakan ve İrfan Can var... Beşiktaş'ta Alex Teixeira'dan sonra bir transfer daha! Barcelona'ya kiralama teklifiBeşiktaş'ta Alex Teixeira'dan sonra bir transfer daha! Barcelona'ya kiralama teklifi Vitor Pereira'dan Fatih Terim'e tarihe geçecek transfer çalımı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla görüşmelere başladıVitor Pereira'dan Fatih Terim'e tarihe geçecek transfer çalımı! Fenerbahçe yıldız futbolcuyla görüşmelere başladı
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.