Monaco-Nantes maçı Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- İki takımın ligde oynadığı son 6 maçı Monaco kazandı. (6 maç - 11 gol)

- Nantes geçen sezonun sonunda çıktığı 4 deplasman maçının (3 lig + 1 play-out) tamamında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Monaco, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Sparta Prag’ı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Lige de o maçın moralinin yansımasını bekliyorum. Kaliteli kadrosuyla en az Nantes önünde 2 gol bulurlar.