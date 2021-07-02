Monaco Onyekuru'yu yine çağırdı

Galatasaray'da daha önce 3 farklı dönem kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, hızı ve yetenekleriyle sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden olmuştu. Onyekuru, Galatasaray'da 71 karşılaşmaya çıkarken 22 gol atıp 12 de asist yaptı.