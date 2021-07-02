Monaco Onyekuru'yu yine çağırdı

Monaco, Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'yu kampa çağırdı.

02 Temmuz 2021 Cuma - 14:49
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında transfer geliyor. Sezonu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan sarı-kırmızılılarda, gidecek ve gelecek oyuncular netleşirken Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'da da flaş bir gelişme yaşandı.
 
Gil Dias'ı Benfica'ya gönderen Keita Balde için de İnter'le görüşmelere devam eden Monaco'nun Nijeryalı oyuncuya bir şans daha vermeye hazırlandığı iddia edildi. Teknik direktör Niko Kovac'ın geçen sezon kendisini hayal kırıklığına uğrattığı için devre arasında Galatasaray'a gönderdiği Onyekuru'dan bu kez umutlu olduğu bildirildi.
 
Galatasaray'da daha önce 3 farklı dönem kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, hızı ve yetenekleriyle sarı-kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerden olmuştu. Onyekuru, Galatasaray'da 71 karşılaşmaya çıkarken 22 gol atıp 12 de asist yaptı.

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Etiketler: onyekuru galatasaray monaco
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