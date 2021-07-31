Morutan 2026'ya kadar Galatasaray'da

31 Temmuz 2021 Cumartesi - 8:15
Galatasaray'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Olimpiu Morutan transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Rumen 10 numaranın formasını giydiği FCSB kulübünün sahibi Gigi Becali, flaş bir açıklama yaptı.
Rumen kulübünün Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Kazakistan temsilcisi Karagandy'ye elenmesinin ardından Becali, "Avrupa'dan elenmemizin ardından Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz;
Galatasaray" dedi. İtalyan basını da Morutan'ın, G.Saray'la 2026'ya kadar prensip anlaşmasına vardığını ifade etti. Sarı-kırmızılıların sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu için 5 milyon Euro önerdiği bildirilirken, teknik direktör Fatih Terim
de "Morutan çok iyi futbolcu, çok beğeniyorum. Top ayağındayken zevk verecek oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullanmıştı.