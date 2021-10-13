Morutan'da 'Oğulcan Çağlayan' vakası!

Galatasaray'ın genç yıldızı Olimpiu Morutan'ın transferiyle ilgili olarak Romanya 'da şok bir gelişme yaşandı. Oyuncunun haklarının yüzde dokuzunu elinde bulunduran FC Botosani, Steaua Bükreş'ten şu ana dek kendilerine ödeme yapılmadığı için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na şikayette bulunduğunu duyurdu. Kulübün sahibi Valeriu Iftime ve başkanı Valeriu Argaseala, konuyla ilgili olarak Pro Sport kanalına şu açıklamaları yaptı:

Valeriu Iftime:

"Gigi Becali'nin işi düştüğü zaman beni nasıl arayacağını bildiğini fark ettim ama şimdi ödeyecek bir şeyi varken susuyor ve hiçbir işaret vermiyor. Bu, size normal geliyor mu? Zaten kötü niyetli olduğunu düşünüyorum ve başkanımız Catalin Anton ne yapması gerektiğini biliyor. Size daha fazla detay vermesi için onunla konuşun."

Valeriu Argaseala:

"Bir süre önce Steaua Bükreş Başkanı Valeriu Argaseala'dan Olimpiu Morutan'ın resmi olarak hangi bedele satıldığını ve ödeme koşullarını bildirmesini talep ettim. Bir bankaya kredi vermeyi düşünüyoruz ve Steaua Bükreş'ten bu ödeme koşullarıyla ilgili garanti bekliyoruz. Hakkımız olan yüzde dokuzluk payı onlardan almamız gerekiyor. Ancak bugün bile Morutan'ın ne kadara satıldığı ve söz konusu paranın Galatasaray 'dan ne zaman tahsil edileceği açıklanmadı.

Steaua Bükreş'ten gelecek hangi paraya güvenebileceğimizi bilmiyoruz. İlk talebimde Valeriu Argaseala bana bunların gizli veriler olduğunu ve bizi bilgilendirmenin hiçbir yolu olmadığını söyledi. Ondan ikinci bir istekte bulundum ama bana henüz cevap vermedi. Sonrasında telefon numarasına ulaştık ve sorunu yargıya taşımadan dostane bir şekilde çözmeye çalışmak için kendisini aradık.

Bunu yaklaşık sekiz veya dokuz gün önce yaptım. Bay Argaseala, bize cevap vermeleri için onlara başka bir istek göndermemi söyledi. Pazartesiye kadar kendilerinden cevap alamadım. Pazartesi sabahı ise yanlışlıkla Bay Argaseala tarafından diğer meseleleri görüşmek üzere arandım. Ona Morutan'ı sorduğumda pazartesi günü bize geri dönüş yapacağını söyledi.