Mostafa Mohamed'e özel beste geliyor

Süper Lig'e golleriyle damga vuran yeni transfer Mostafa Mohamed’in bireysel antrenörü Ahmet Jamil, Mısır basınına yaptığı konuşmada, Galatasaray taraftarının yıldız futbolcu için özel bir hazırlık içerisinde olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı bazı taraftarların kendisiyle temasa geçtiğini söyleyen çalıştırıcı, Mostafa hakkında bilgiler topladıkları itirafında bulundu. Cim Bom taraftarının kendisinden oyuncunun özel beğenileri ve neleri duymaktan hoşlanacağı gibi bilgiler aldıklarını, çünkü oyuncu için bir şarkı yapmayı düşündüklerini dile getirdi.



Zamalek’in son maçlarında çok fazla forma giymese de Galatasaray’a son derece formda gelen Mısırlı futbolcunun, sarı-kırmızılılara transferinin hemen öncesinde Ahmet Jamil ile ülkesinde özel çalışmalar yürüttüğü, böylece fit kalmayı başardığı ortaya çıkmıştı.