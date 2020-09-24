Mostafa Mohamed: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'den teklif aldığını ve sarı lacivertlilere gitmek istediğini söyledi.

24 Eylül 2020 Perşembe - 19:03
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Zamalek'te forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkladı..
 
Fransız basınında France Football'a konuşan Mostafa Mohamed şu ifadeleri kullandı:
 
"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM"
 
"Evet, doğru. Fenerbahçe beni istiyor. Bu harika takımda forma giymek istiyorum. 23 yaşındayım. Bir adım öne çıkarak artık Avrupa'da boy göstermemin zamanı geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum."
 
Siyasi gerilim üzerine gelen bir soruya yanıt veren Mostafa Mohamed, "Siyasetle bir ilgim yok. Benim işim değil. Ben futbolcuyum. Trezeguet, Elneny gibi isimler Türkiye'de forma giydi. Ben de bu büyük ligde oynamak ve gelişmek istiyorum. Sadece işimi yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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