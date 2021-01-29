Mostafa Mohamed Galatasaray'a Larin St Etienne'e gidiyor

Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran St Etienne Cyle Larin'i transfer ediyor.

29 Ocak 2021 Cuma - 10:38
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Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Mostafa Mohamed'i Galatasaray'a kaptıran Saint Etienne, Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin'e yöneldi.
 
Fransa Ligue 1'de bu sezon en az gol atan takımlardan olan ve küme düşmeme mücadelesi veren Yeşiller'in mutlaka devre arasında bir forvet transferi yapmak istediği kaydedildi.
 
Haberde Beşiktaş'ın Larin'i satmaya ya da kiralamaya sıcak bakmadığı ancak Cenk Tosun'a kadroda yer açmak için Larin'i gönderme ihtimali de olabileceği yazıldı.
 
Cyle Larin'in özellikle bu sezon gösterdiği performansla kalitesini kanıtladığı belirtilirken, Premier Lig'de forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a gelmesi durumunda Yeşiller'in de Larin'le imza attırabileceği belirtildi. (Fanatik)

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Etiketler: cyle larin beşiktaş transfer st etienne
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