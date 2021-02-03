Mostafa Mohamed'i değerlendirdiler! 'En büyük handikapı...'

Galatasaray’da çıktığı ilk maçında penaltıdan da olsa fileleri havalandıran Mostafa Mohammed’i yakından tanıyan Mısırlı gazeteci Ahmed Ashraf, futbolcuyu Skorer ’e değerlendirdi. 23 yaşındaki santrforun ilk maçından skora katkı yapmasının tesadüf olmadığını belirten Zamalek takımı muhabiri, oyun cunun zamanla çok daha yararlı olacağını ve Cim Bom’da iyi işler çıkaracağını belirterek şunları söyledi:

‘Galatasaray’a güç katacak’

“Bu transfer Galatasaray ’a güç katacak. Mostafa fizik olarak çok güçlü bir santrfor. Rakip savunmayla temastan kaçınmayan, onları rahatsız eden, son vuruşlarda ve hava toplarında oldukça etkili bir forvet.

‘Ceza sahası içinde tehlikeli’

Özellikle ceza sahası içinde tehlikeli olduğunu, burada iyi pozisyon aldığını söylemeliyim. Bu özellikleriyle oyun tarzı Diego Costa’ya benziyor. Onun için Mısırlı Diego Costa diyebiliriz.

‘Handikapı tecrübesizliği’