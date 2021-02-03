Mostafa Mohamed'i değerlendirdiler! 'En büyük handikapı...'

Dün akşam Başakşahir maçında penaltıdan gol bulan Mostafa Mohamed hakkında "Rakip futbolcularla zaman zaman girdiği diyaloglar bazen oyuna konsantrasyonunu belli oranda etkileyebiliyor" yorumu yapıldı.

03 Şubat 2021 Çarşamba - 11:24
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Galatasaray’da çıktığı ilk maçında penaltıdan da olsa fileleri havalandıran Mostafa Mohammed’i yakından tanıyan Mısırlı gazeteci Ahmed Ashraf, futbolcuyu Skorer’e değerlendirdi. 23 yaşındaki santrforun ilk maçından skora katkı yapmasının tesadüf olmadığını belirten Zamalek takımı muhabiri, oyuncunun zamanla çok daha yararlı olacağını ve Cim Bom’da iyi işler çıkaracağını belirterek şunları söyledi:  
 
‘Galatasaray’a güç katacak’  
 
“Bu transfer Galatasaray’a güç katacak. Mostafa fizik olarak çok güçlü bir santrfor. Rakip savunmayla temastan kaçınmayan, onları rahatsız eden, son vuruşlarda ve hava toplarında oldukça etkili bir forvet.   
 
‘Ceza sahası içinde tehlikeli’  
 
Özellikle ceza sahası içinde tehlikeli olduğunu, burada iyi pozisyon aldığını söylemeliyim. Bu özellikleriyle oyun tarzı Diego Costa’ya benziyor. Onun için Mısırlı Diego Costa diyebiliriz.   
 
‘Handikapı tecrübesizliği’  
 
Belki en önemli handikapı, genç bir futbolcu olmasından kaynaklı tecrübe eksikliği ve henüz tam olgunlaşmamış olması… Rakip futbolcularla zaman zaman girdiği diyaloglar bazen oyuna konsantrasyonunu belli oranda etkileyebilmekte.”

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Etiketler: mostafa mohamed galatasaray
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