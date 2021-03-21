Mostafa Mohamed için sistem değişiyor

Son haftalarda etkisiz gözüken Mostafa Mohamed için Terim sistem değişikliğine gidecek.

21 Mart 2021 Pazar - 11:16
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Galatasaray'ın devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, Türkiye macerasına harika bir başlangıç yapmıştı. Ligde ve kupada çıktığı toplam 4 maçta 4 kez ağları sarsan 23 yaşındaki futbolcu, 1- 0 kazanılan Alanya sınavını boş geçse de Erzurumspor ağlarına 2 gol bırakarak şova devam etmişti. Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören ve Sivas maçında görev yapamayan Mısırlı golcü, çift forvetli sistemde Kayserispor ve Rizespor filelerini sarsamadı.
 
'Sistem sorunu yaşamadık' dedi ama...
 
İleri uçta Falcao ile birlikte oynadığı dönemde pozisyona girmekte dahi zorlanan ve savunmacıların arasında etkisiz kalan Mohamed için Fatih Terim eski oyun planına dönecek. Rize mağlubiyeti sonrasında her ne kadar 'Sistemle ilgili bir sorun yaşamadık' dese de tecrübeli hocanın takımın da etkinliğini artırmak adına Hatay mücadelesiyle beraber yeniden 4-3-3 sistemine döneceği öğrenildi.

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Etiketler: mostafa mohamed galatasaray
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