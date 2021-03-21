Mostafa Mohamed için sistem değişiyor

21 Mart 2021 Pazar - 11:16
Galatasaray'ın devre arasında Mısır
ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, Türkiye macerasına harika bir başlangıç yapmıştı. Ligde ve kupada çıktığı toplam 4 maçta 4 kez ağları sarsan 23 yaşındaki futbolcu, 1- 0 kazanılan Alanya
sınavını boş geçse de Erzurumspor
ağlarına 2 gol bırakarak şova devam etmişti. Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören ve Sivas
maçında görev yapamayan Mısırlı golcü, çift forvetli sistemde Kayserispor
ve Rize
spor filelerini sarsamadı.
'Sistem sorunu yaşamadık' dedi ama...
İleri uçta Falcao ile birlikte oynadığı dönemde pozisyona girmekte dahi zorlanan ve savunmacıların arasında etkisiz kalan Mohamed için Fatih Terim
eski oyun
planına dönecek. Rize mağlubiyeti sonrasında her ne kadar 'Sistemle ilgili bir sorun yaşamadık' dese de tecrübeli hocanın takımın da etkinliğini artırmak adına Hatay
mücadelesiyle beraber yeniden 4-3-3 sistemine döneceği öğrenildi.