Mostafa Mohamed ile ilgili şok iddia: Sözleşmesi çalındı!

Mostafa Mohamed’in Galatasaray’a transferi öncesinde imzaladığı yeni sözleşmesinin Zamalek’te ortadan kaybolduğu ve bu durumun kulüpte kriz çıkardığı iddia edildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba - 15:15
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Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed’in Zamalek’teki kontratı, bu kulüpte sıkıntıya neden oldu. Mısır basınında yer alan haberlere göre oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi öncesi imzaladığı Zamalek kulübündeki bu sözleşme ortadan kayboldu.

Koora365 haber sitesinde ‘Mostafa Mohamed’in kontratı Zamalek’ten çalındı’ başlığıyla yayınlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray’a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi. Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte kriz çıkardığı belirtildi.

 

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Etiketler: Galatasaray Mohamed Zamalek kulüpte kriz çıktı sözleşmesi çalındı
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