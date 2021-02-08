Mostafa Mohamed'in antrenörü sırrını açıkladı!

Mostafa Mohamed'in attığı goller Galatasaraylılar kadar oyuncunun, kişisel antrenörü Ahmed Jamil'i de çok mutlu etti.



Mostafa'nın transfer gerçekleşmeden önce yaptıkları sıkı çalışmalar sayesinde Galatasaray'a çabucak adapte olduğunu belirten Jamil, "Fenerbahçe'ye attığı gol için baskıdan kaçma, kararlı bir şut göndermek için küçük bir alan açma çalışmalarını bir aydan fazla sürdürdük. Bazen antrenman sırasında şuta ezbere yapması için gözlerini kapatmak zorunda kaldık. Kaleciye bakmadan şut atacak hale getirdik" dedi.



Başta Mohamed Salah olmak üzere birçok ünlü ismin kişisel antrenörlüğünü yapan Ahmed Jamil, Süper Lige hazır gelmek için yoğun bir antrenman yüklemesi yaptığını ve performansını geliştirmek için özel fitness çalıştığını ifade etti.