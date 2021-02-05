Mostafa Mohamed'in sözleşmesindeki o detay ortaya çıktı

05 Şubat 2021 Cuma - 11:52
| Son Güncelleme : 05 02 2021 - 13:52
Mostafa Mohamed’in, Galatasaray
ile görüşmeler yapıldığı sırada kulübü Zamalek ile sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı.
Cim-Bom’un 1.5 yıllık kiraladığı oyuncunun normal şartlarda sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonunda bittiği, ancak Mısır
Kulübü’nün transferden para kazanabilmek için Muhammed’in sözleşmesini yenilediği ifade edildi.
St. Etienne ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Zamalek, Galatasaray’ın iki ayaklı teklifini kabul etmek zorunda kalmıştı. 1.5 sezon için 2 milyon dolar alan Mısır ekibinin, Mustafa Muhammed’e iki yıl daha sözleşme yaparak 4 milyon doları garanti altına aldığı ve bunun sonucunda transferin gerçekleşmiş olduğu dile getirildi.
Lakabı Debbabe
Yeni transferlerden Mustafa Muhammed’i öven Mustafa Cengiz, “Lakabı Arapça
debbabe. Tank demek. Mustafa’yı Allah nazarlardan korusun. Kendisi ilerleyen yıllarda Metin Oktay
ruhuyla Galatasaray’ın forveti olacak” yorumunu yaptı.