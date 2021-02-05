Mostafa Mohamed'in sözleşmesinden skandal detay çıktı

Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'in sözleşmesinden ilginç bir madde ortaya çıktı.

05 Şubat 2021 Cuma - 11:52
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Mostafa Mohamed’in, Galatasaray ile görüşmeler yapıldığı sırada kulübü Zamalek ile sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı.
 
Cim-Bom’un 1.5 yıllık kiraladığı oyuncunun normal şartlarda sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonunda bittiği, ancak Mısır Kulübü’nün transferden para kazanabilmek için Muhammed’in sözleşmesini yenilediği ifade edildi.
 
4 milyon dolar cepte
 
St. Etienne ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Zamalek, Galatasaray’ın iki ayaklı teklifini kabul etmek zorunda kalmıştı. 1.5 sezon için 2 milyon dolar alan Mısır ekibinin, Mustafa Muhammed’e iki yıl daha sözleşme yaparak 4 milyon doları garanti altına aldığı ve bunun sonucunda transferin gerçekleşmiş olduğu dile getirildi. 

Lakabı Debbabe
 
Yeni transferlerden Mustafa Muhammed’i öven Mustafa Cengiz, “Lakabı Arapça debbabe. Tank demek. Mustafa’yı Allah nazarlardan korusun. Kendisi ilerleyen yıllarda Metin Oktay ruhuyla Galatasaray’ın forveti olacak” yorumunu yaptı.

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Etiketler: mostafa mohamed galatasaray zamalek
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