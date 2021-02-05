Mostafa Mohamed'in sözleşmesinden skandal detay çıktı

Mostafa Mohamed’in, Galatasaray ile görüşmeler yapıldığı sırada kulübü Zamalek ile sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı.

Cim-Bom’un 1.5 yıllık kiraladığı oyuncunun normal şartlarda sözleşmesinin 2021-22 sezonunun sonunda bittiği, ancak Mısır Kulübü’nün transferden para kazanabilmek için Muhammed’in sözleşmesini yenilediği ifade edildi.

4 milyon dolar cepte



St. Etienne ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Zamalek, Galatasaray’ın iki ayaklı teklifini kabul etmek zorunda kalmıştı. 1.5 sezon için 2 milyon dolar alan Mısır ekibinin, Mustafa Muhammed’e iki yıl daha sözleşme yaparak 4 milyon doları garanti altına aldığı ve bunun sonucunda transferin gerçekleşmiş olduğu dile getirildi.



Lakabı Debbabe

